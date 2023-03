Francesco Totti e Noemi Bocchi, sulla neve con tutta la famiglia/ “Come per magia…”

Francesco Totti e figli: gita a Madonna di Campiglio con Noemi Bocchi

I rumors e le notizie in merito alla separazione turbolenta tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sembrano per nulla intaccare il viaggio d’amore intrapreso dall’ex calciatore e la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Come raccontato dal settimanale Chi, la coppia continua a mettere in bella vista la bellezza del reciproco sentimento senza più avere in riferimento all’esposizione mediatica. Tra le pagine della rivista di Alfonso Signorini si può ben osservare l’ultimo momento “in famiglia” per Noemi Bocchi e Francesco Totti, con la presenza anche dei figli di quest’ultimo. Tutti insieme si sono goduti una giornata di spensieratezza tra la neve di Madonna di Campiglio.

Ilary Blasi pronta a rompere il silenzio sulla rottura con Totti/ "Risponderà alle accuse a Verissimo"

La giornata innevata per Francesco Totti e Noemi Bocchi non manca di tenere effusioni, tra divertenti sciate e viaggi panoramici godendosi la bellezza dell’altura. Le foto riportate dal settimanale Chi arrivano inoltre come una sorta di corredo alle recenti dichiarazioni di Noemi Bocchi, per la prima volta arrivata a rompere il silenzio sui social da quando ha avviato la sua relazione con l’ex calciatore. La donna è entrata solo in parte nel merito della sua nuova storia d’amore, mettendo al centro una patologia con la quale è stata costretta a convivere.

Francesco Totti e la dolce dedica della figlia Isabel/ "Ti amo più del cielo..."

Noemi Bocchi si racconta su Instagram: dalla patologia al rapporto con Francesco Totti

Noemi Bocchi, tramite il suo profilo Instagram, ha infatti raccontato come abbia dovuto fare i conti con una diastasi addominale, situazione che necessita a breve di un’operazione risolutiva. In merito all’ultimo anno al fianco di Francesco Totti, ha invece spiegato: “C’è un tempo per ogni cosa, uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi. Per molto tempo mi sono sentita a metà: poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente”. E’ lecito pensare che il “benessere” raccontato da Noemi Bocchi sia proprio l’amore per Francesco Totti, e aggiunge: “Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi… Finalmente lo sentivo“.

Francesco Totti e Ilary Blasi, salta la separazione consensuale/ Cosa sta succedendo?

Nel frattempo, Francesco Totti è alle prese con la separazione legale dalla sua ex moglie, Ilary Blasi. La prossima udienza è prevista per il 14 marzo ed entrambi sembrano ormai vivere placidamente le rispettive nuove relazioni. Infatti, se da un lato l’ex calciatore ostenta la felicità con Noemi Bocchi, con minore esposizione ma non per questo inferiore valore anche Ilary Blasi viaggi falice sulle ali della passione con la nuova fiamma, Bastian Muller.











© RIPRODUZIONE RISERVATA