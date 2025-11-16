Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano dopo le accuse del proprietario di casa e scelgono un appartamento di lusso in una zona super esclusiva.

Grande trasloco per Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due hanno deciso di cambiare casa, e ora sono finiti a vivere vicini a Paolo Bonolis, nella meravigliosa Via degli Orti della Farnesina. Precedentemente, la coppia viveva in un attico di 270 metri quadrati ma per via delle troppe discussioni con il proprietario di casa, come scrive Il Messaggero, ecco che avrebbero deciso di lasciare la casa in affitto e spostarsi dall’attico che aveva grossi problemi di infiltrazioni.

Francesco Totti e Chanel sempre più distanti: arriva la stoccata di Ilary Blasi/ C'entra Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi, sempre da quanto emerge da Il Messaggero, avevano pagato di loro pugno i costi di manutenzione per le infiltrazioni, ma quello che è successo dopo li ha portati a decidere di andarsene, dato che il proprietario non gli ha fatto recuperare il denaro. Anzi, li ha accusati di aver danneggiato l’immobile, e ora vuole il pagamento completo delle mensilità, dopo averli accusati di ritardo con l’affitto.

Francesco Totti, sorpresa fiabesca per l'anniversario con Noemi Bocchi/ Lei "copre" il regalo: è costosissimo

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il nuovo appartamento di lusso “rent to buy”

Francesco Totti e Noemi Bocchi si trovano con un bel grattacapo: entrambi hanno deciso di interpellare i loro legali, con diffide nei confronti del proprietario, ma al momento tutto ciò non si configura in una causa civile. Quello che conta per i due vip è che abbiano trovato una nuova casa dopo gli scontri, e oggi hanno deciso di spostarsi nel residence di lusso in cui vive anche Paolo Bonolis. I due, secondo Il Messaggero, hanno scelto un contratto flessibile “rent to buy“, in modo da potersi spostare subito nell’immobile e avere la possibilità di acquistarlo in futuro.