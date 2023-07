Francesco Totti e Noemi Bocchi, vacanze d’amore nel mare di Sabaudia/ Tra giochi e scherzi tra le onde…

Francesco Totti e Noemi Bocchi, vacanze al mare a Sabaudia

Un estate fa l’Italia veniva scossa da un gossip clamoroso, un addio che da molti è stato definito “la separazione dell’anno”. Ilary Blasi e Francesco Totti annunciarono, attraverso due comunicati stampa separati, la loro separazione. Da quel luglio 2022 di acqua ne è passata sotto i ponti e, per entrambi, la vita ha riservato nuove sorprese. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ritrovato la serenità e il sorriso al fianco di Bastian Muller, suo nuovo fidanzato, mentre l’ex Capitano della Roma tra le braccia della nuova fidanzata Noemi Bocchi.

Proprio il Pupone e la nuova donna della sua vita sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi in dolce compagnia, al mare, tra le onde del mare di Sabaudia, dopo la vacanza negli Stati Uniti. Come mostrano le immagini pubblicate sull’ultimo numero della rivista, la coppia è più affiatata e spensierata che mai e sembra essersi messa alla spalle l’anno turbolento vissuto, tra gossip e l’ombra del chiacchierato divorzio in tribunale tra l’ex calciatore e la Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi un anno dopo la tempesta mediatica

Le foto di Chi, però, mostrano Francesco Totti e Noemi Bocchi sotto una nuova luce, più radiosa e rilassata. La coppia, in mare, gioca a pallone, con l’ex Capitano che non rinuncia a fare qualche tiro per non perdere l’abitudine e non mettere da parte la sua grande passione per il calcio. In acqua, poi, si lasciano andare a giochi e scherzi: si tengono avvinghiati, cercano di affogarsi l’un l’altro, intrecciano le loro mani tra sorrisi e grande complicità, a dimostrazione che il loro amore, un anno dopo, è più forte che mai.

Splende il sole nella vita della coppia, dopo l’ultimo anno tempestoso. Totti e la Bocchi non si sono lasciati influenzare né sono stati catapultati alla deriva dal mare mosso del gossip. Anzi, hanno superato l’ultimo anno alla grande, pur con qualche difficoltà. Ora che la tempesta è alle spalle, la vita sorride a questa coppia che, tra le acque di Sabaudia, tra giochi e scherzi in mezzo alle onde, si lasciano andare a schermaglie d’amore come due ragazzini innamorati.











