Francesco Totti e Noemi presto sposi? / Prima il divorzio in tribunale con Ilary

La love story tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai giunta al capolinea da qualche mese. L’ex capitano della Roma non nasconde più la sua nuova fiamma: Noemi Bocchi. La partita per il divorzio da Ilary è soltanto al fischio d’inizio, ma Francesco ha già la testa negli spogliatoi, per così dire. Qualche giorno fa c’è stata la prima uscita ufficiale fra lui e Noemi Bocchi. I due si trovavano a Monaco per un weekend di relax e sono stati paparazzati sugli spalti dello stadio della squadra di calcio locale. Un chiaro segnale che si aggiunge all’anello di fidanzamento che i due hanno sfoggiato nei giorni scorsi.

Un chiaro segnale che Francesco Totti fa sul serio e vuole portare all’altare la sua Noemi. La prima udienza, intanto, dovrebbe tenersi nel febbraio del 2023 e Ilary appare più agguerrita che mai: convinta di tenersi i rolex e riavere le sue borse firmate che il Pupone terrebbe in ostaggio. Ilary si sta condendo giornate di relax con i suoi figli, prima la vacanza a Zanzibar per la conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’ e poi qualche giorno a Latina. In attesa di tornare in Tv e in tribunale.

Francesco Totti, intanto, parla di Noemi: “lei è completamente diversa da Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni.” Dopo vent’anni passati assieme all’ex letterina lui adesso crede molto in questa nuova relazione, tanto da trasformarla in qualcosa di ufficiale davanti ad un altare. Lei non è nota al mondo dello spettacolo, ma fa la flower deisgner.

Totti che si sta trasferendo in una lussuosa villa nella zona di Roma nord da condividere con Noemi si sta anche impegnando a costruire una famiglia allargata. Ha presentato Noemi ai suoi figli e li ha fatti conoscere anche ai due figli di lei. Chissà cosa ne pensa Ilary che nel frattempo prepara le carte per il tribunale, annunciando una lunga battaglia. Appare evidente che non sarà una passeggiata per nessuno.

