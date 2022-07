Francesco Totti e Nomi Bocchi: bacio in pubblico?/ Spunta una foto: ecco la verità

Francesco Totti e Noemi Bocchi: il gossip non si placa

Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano ad essere i protagonisti del gossip pur non essendo mai stati realmente pizzicati insieme e non avendo rilasciato dichiarazioni su vari rumors che impazzano da quando l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del matrimonio. Dopo il servizio del settimanale Chi che ha ricostruito il presunto incontro avvenuto a casa di lei prima del comunicato ufficiale sulla separazione dalla Blasi, Totti continua ad essere al centro di rumors e indiscrezioni. L’ex calciatore, dopo essere tornato ufficialmente single, non ha più rilasciato dichiarazione.

Nonostante tutto, il gossip continua ad occuparsi di lui e così, sul web, è spuntata una foto che ha immediatamente fatto il giro del web. Guardando la foto scattata al buio e che ritrae l’ex capitano della Roma in teneri atteggiamenti con una donna bionda, molti hanno creduto ad un presunto bacio con Noemi. la verità, però, è totalmente diversa perchè la donna immortalata con Totti nella foto che ha fatto il giro del web, in realtà, è Ilary Blasi.

Francesco Totti: la donna nella foto con lui è Ilary Blasi e non Noemi Bocchi

Dopo la diffusione della foto del bacio di Francesco Totti, è spuntata immediatamente fuori la verità. Come fa sapere anche il portale Pipol Gossip nel post che vedete qui in basso, la donna nella foto in cui l’ex calciatore della Roma ha teneri atteggiamenti con una bionda è proprio Ilary Blasi. La foto fu pubblicata dallo stesso Totti, su Instagram, lo scorso 28 aprile, scrivendo: “Io, te e Roma! Ti amo amore mio”.

La storia del presunto bacio tra Totti e Noemi, dunque, è solo fake. Tutti i rumors e i vari gossip, finora, non hanno mai trovato conferma. Ilary e Totti stanno mantenendo un basso profilo dopo aver annunciato la fine del matrimonio.

