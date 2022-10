Francesco Totti esce allo scoperto sui social con Noemi Bocchi/ E cantano “Grazie Roma…”

Francesco Totti e Noemi Bocchi ufficializzano la loro relazione sui social: i due hanno trascorso una serata speciale in un noto locale di Roma…

È ormai risaputo: in questi anni “virtuali” finché non si ufficializza una relazione sui propri social questa non può dirsi seria a tutti gli effetti. Sembra saperlo anche Francesco Totti che, giusto ieri sera, ha deciso si ufficializzare sul proprio profilo Instagram la sua nuova relazione con la bella Noemi Bocchi, abbandonando definitivamente nel dimenticatoio del cestino dello smartphone le sue foto con l’ex, Ilary Blasi. Il Capitano si è infatti mostrato più felice che mai, insieme alla sua nuova fiamma, durante una serata speciale in un noto locale di Roma; i due, più affiatati che mai, hanno addirittura cantato insieme Grazie Roma.

Sono stati mesi decisamente burrascosi per Francesco Totti: prima la separazione da Ilary Blasi con scandalo annesso della nuova frequentazione, poi i vari gossip che ne sono conseguiti: tra Rolex, scarpe e borsette, ogni giorno per il Capitano ce n’è una nuova! Tutti questi “fastidi” però non sembrano aver rovinato l’armonia tra lui e Noemi Bocchi. I due infatti, il giorno dopo il trasloco del Capitano dall’Eur alla nuova casa di Roma Nord, quartiere dove vive la donna, hanno festeggiato felici…

Francesco Totti e Noemi Bocchi cantano insieme l’inno Grazie Roma: ecco il video…

Così che Francesco Totti ha ufficializzato la sua relazione con Noemi Bocchi anche sui social. Il Capitano ha infatti postato nelle storie Instagram un video di una serata speciale tra i due. L’occasione era quella di un compleanno di una cara amica di Totti, il quale non ha esitato a invitare anche la sua nuova fiamma; numerosi con loro i presenti tra cui amici importanti come Alex Nuccetelli, grazie a cui i due si sarebbero conosciuti. I festeggiamenti si sono tenuti in un noto locale di Roma Nord, il Jerò Restaurant a Ponte Pilvio. La serata, di grande divertimento è stata caratterizzata anche dall’intrattenimento musicale del cantante Gianluigi Lembo, che, vedendo il Capitano, ha colto l’occasione al balzo per un omaggio speciale…

Il cantante ha deciso infatti di dedicare al Capitano il leggendario inno giallo-rosso Grazie Roma. Il risultato? Il locale è andato in visibilio, come il curva tutti a gran voce hanno cantato. Il momento è stato ripreso dai presenti: Noemi Bocchi è alla destra di Francesco Totti e canta spensierata mentre lui si mostra emozionato e in lieve imbarazzo. Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Bocchi Fanpage (@noemibocchi_fanpage)













