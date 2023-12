FRANCESCO TOTTI, PRIMA DI NOEMI BOCCHI ALTRI TRADIMENTI?/ Ilary Blasi “Secondo me ci sono stati ma…”

Ci sono stati altri tradimenti da parte di Francesco Totti prima di Noemi Bocchi? Ilary Blasi non lo esclude. Ne parla a Verissimo, partendo dalle foto di Totti e Noemi Bocchi all’Olimpico, che arrivano un mese dopo la loro lite sul famoso caffè. “Lui ha negato, io ero tranquilla e gli ho creduto. Sono venuta qua e ho dato delle merde ai giornalisti, ho difeso perché ero forte della sua verità”, spiega a Verissimo. A tal proposito, chiede scusa alla stampa, ma se le aspetta anche lei per come è stata trattata. A proposito del tradimento, a fatica racconta di aver affrontato il marito dopo aver scoperto tutto. “Avrei fatto insieme il comunicato, più generico, ma avevamo due punti di vista diversi e ognuno ha preso la sua strada”. I mesi da separati in casa sono stati “terribili” per Ilary Blasi.

“Dispetti? Un po’ lo conosco, ma visto che le cose ormai erano chiare non c’era motivo”. Silvia Toffanin a tal proposito si lascia andare: “Certi dispetti da bambini si potevano evitare, non voglio giudicare ma…”. A proposito del fatto che Roma sapesse, Ilary Blasi si è sentita in parte tradita, “ma fino ad un certo punto”, perché consapevole che nessuno potesse prendersi la responsabilità di andargliene a parlare. “Li ho capiti, non era facile, ma non devo convincere nessuno”. Ilary Blasi sospetta che ci siano stati altri tradimenti: “Quello che Roma mi ha fatto capire un po’ è che dovevo aspettarmelo. Forse, ma di fatto non mi sono arrivate prove concrete, solo prove e chiacchiere. Nessuno mi ha mai detto nulla. Adesso in cuor mio penso di sì”. (Agg. di Silvana Palazzo)

Francesco Totti, dalle pagine di storia con la Roma al matrimonio con Ilary Blasi

Il mondo del calcio, come ben sanno gli appassionati, pullula di bandiere e icone capaci a ridosso degli anni di scrivere pagine indelebili impresse negli annali del calcio. Ogni luogo ha le sue colonne, e l’Italia vanta un olimpo che tra le principali divinità vede spiccare il nome di Francesco Totti. Una carriera dedicata alla maglia della Roma; romano e romanista.

Dalla scarpa d’oro con la maglia giallorossa al mondiale del 2006; Francesco Totti non ha forse un palmarès ricco ma le sue giocate sono ancora oggi idolatrate dal mondo calcistico. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, il suo ruolo è stato quello di cimentarsi nel ruolo di dirigente, sempre al fianco della Roma. Purtroppo però questa esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi ma, ancora oggi, non tramonta mai un possibile ritorno che accontenterebbe sicuramente i più nostalgici.

Il nome di Francesco Totti negli ultimi mesi ha fatto rumore non per questioni calcistiche ma principalmente per quello che viene definito gossip e cronaca rosa. Da calciatore aveva raccontato con un’alzata di maglia il suo amore sbocciato per Ilary Blasi, “Sei unica”. Nel tempo hanno costruito una famiglia florida e felice ma non sempre i matrimoni hanno un lieto fine. E’ dunque arrivata la separazione, così come un nuovo amore corrispondente al nome di Noemi Bocchi.

La nuova storia di Francesco Totti con Noemi Bocchi ha chiaramente attirato l’interesse mediatico; nel tempo è emersa grande complicità, segno di una liaison che può tranquillamente viaggiare su binari felici. Spostando l’attenzione dalle questioni di gossip, l’ex bandiera della Roma ha di recente attirato grande curiosità per la “storica” pace con Luciano Spalletti. Alleati sul rettangolo di gioco e poi quasi inspiegabilmente “nemici”. Un libro, una serie tv; dibattiti e frecciatine a distanza. Qualche giorno fa è però arrivata la svolta con dichiarazioni al miele da parte di entrambi suggellate da un incontro che ha sancito finalmente l’armistizio tra i due, in nome forse delle grandi soddisfazioni vissute insieme sul campo.

