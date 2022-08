Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi/ “Non è la storia di una notte ma…”

Noemi Bocchi beccata al supermercato ad acquistare champagne, aperitivo romantico con Francesco Totti?

Noemi Bocchi è stata beccata a Roma mentre acquistava salumi e champagne. La nuova compagna di Francesco Totti viene sorpresa dal Settimanale Nuovo mentre entra in un negozio di frutta e verdura. La vediamo parlare con un’amica che le dà consigli per l’acquisto di vini e champagne. Noemi Bocchi sarebbe un’ottima cuoca e da amante della cucina romana avrebbe preso Totti per la gola. Il suo piatto preferito? I manicaretti. Negli scatti pubblicati si vede poi Noemi rientrare in macchina, diretta verso casa. Da quando la storia con Francesco Totti venuta alla ribalta, Noemi Bocchi è diventata la più inseguita dai paparazzi. L’incontro con Francesco è avvenuto durante una partita di padel, uno sport di cui lei è una grande appassionata. Si diceva che Totti e la Bocchi fossero già andati a convivere anche se questa pesante indiscrezione è stata poi smentita.

Totti, papà single a Sabaudia senza Ilary/ Bagno con amici e selfie con i fan. Intanto Noemi Bocchi…

La relazione tra Totti e Noemi Bocchi procede però a gonfie vele. Proprio il caro amico del Pupone Alex Nuccetelli conferma che tra loro non sarebbe un semplice flirt ma qualcosa di più serio: “Quella con Noemi per Francesco non è una storia da una notte e via ma piuttosto qualcosa di importante”. Francesco Totti intanto sta trascorrendo le vacanze a Sabaudia insieme alla figlia Isabelle e a Christian. Chanel invece avrebbe preferito rimanere con la madre. Si vocifera infatti che Chanel abbia un rapporto teso con il padre.

Ilary Blasi e Totti, gli accordi della separazione/ Staffetta nella villa di Roma e…

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio, la reazione dell’ex marito

Il Settimanale Chi ha pubblicato nuovi scatti di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Le immagini ritraggono il Pupone mentre di mattina esce da casa della Bocchi. La frequentazione tra i due procederebbe a gonfie vele. Noemi Bocchi è già stata sposata con l’ex patron del Tivoli Calcio, Mario Caucci. Raggiunto da Fanpage, l’ex marito ha dichiarato di non avere nulla da dire. In un’altra occasione però Mario aveva dichiarato: “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie… Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”.

Totti e Noemi Bocchi: notte a casa di lei?/ L'ex calciatore beccato in moto...

Mario Caucci non è rimasto sorpreso del comportamento dell’ex moglie ma anzi ha dichiarato: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce… Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze. Francesco Totti? Posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA