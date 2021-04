Francesco Totti “Fantasie erotiche su Edwige Fenech”/ “Porn* sul pc? Mai scoperto…”

Accomodato sul divano di Felicissima Sera, Francesco Totti viene messo sotto torchio da Pio e Amedeo in un’intervista a tratti hot e ad altri divertente. Si parte con Ilary Blasi e la loro lunga storia d’amore e Totti svela: “La prima volta che la vidi è stato in un locale al buio, un pub. Lei era fidanzata quando l’ho conosciuta… Oggi sono 20 anni che stiamo insieme e il rapporto è sempre uguale altrimenti non saremmo rimasti insieme!” Si continua sul sentimentale con i figli di Totti, tre, e la confessione dell’ex calciatore “All’inizio avrei voluto 3 maschi, poi ho capito che le femmine sono più importanti!” Si dice però legatissimo al suo unico figlio maschio, Cristian, che segue molto anche dal punto di vista scolastico.

Dal cuore si passa alla parte piccante. Pio e Amedeo stuzzicano Francesco Totti chiedendogli se da giovane aveva una donna dello spettacolo a cui dedicava le sue fantasie erotiche, lui ammette di sì e fa il nome di Edwige Fenech. “Ma lo guardi il porn* al pc? Ilary Blasi ti ha mai scoperto?” chiede Amedeo, “Fino ad ora no, ma non c’è niente di male”, ammette Francesco. Si passa allora ad un episodio calcistico molto noto: il calcio dato a Balotelli che tanto fece discutere anni fa. “È stato un gesto brutto, è cascato subito”, scherza. Poi chiude “Scherzi a parte, nel calcio non si devono vedere queste cose, se tornassi indietro non lo rifarei”.

