Francesco Totti riscrive la storia della maglia "Sei unica" dedicata a Ilary Blasi e lancia una frecciatina all'ex moglie.

Fino a qualche anno fa, sarebbe stato difficile immaginare Francesco Totti e Ilary Blasi separati e in coppia con altre persone e, invece, anche la storia d’amore che ha fatto sognare tutti coronata dal matrimonio e dalla nascita di tre figli, Christian, Chanel e Isabel, non solo è finita, ma anche in modo non totalmente sereno. A dimostrarlo sarebbe la recente frecciatina che, a detta dei fan della Blasi, l’ex capitano della Roma avrebbe lanciato all’ex moglie nel corso di un’intervista rilasciata Luca Toni per Prime Video Sport.

Delitto di Garlasco/ Liborio Cataliotti, nuovo avvocato Sempio: “Ecco perchè ho accettato l'incarico”

Luca Toni ha chiesto all’amico Totti di collocare diverse foto che racchiudono momenti memorabili della sua carriera in periodi precisi dando ad ognuna di essere una definizione. Tra le tante foto che hanno segnato la carriera dell’ex capitano della Roma non poteva mancare quella in cui indossava la maglia “Sei unica” durante un Derby. Nel 2020, parlando della maglia, Totti spiegò che, all’epoca, fu una dedica per Ilary Blasi con cui aveva iniziato una storia. Oggi, però, l’ex capitano della Roma ha fornito una nuova versione.

Claudia Dionigi racconta i dettagli del parto/ L'ex Uomini e Donne confida le sue paure

Francesco Totti e la maglia Sei unica: altro che Ilary, l’ex capitano della Roma spiazza

Per anni, tutti hanno pensato che quella maglia “Sei unica” fosse stata dedicata a Ilary Blasi come, del resto, ha sempre raccontato Totti anche nel documentario di Netflix del 2020. A distanza di anni, tuttavia, l’ex capitano della Roma racconta una nuova versione su quella dedica rivelando di non averla dedicata all’ex moglie. Quando Luca Toni gli ha mostrato la foto in questione, Totti l’ha prima inserita nei “momenti dimenticabili” della sua carriera svelando di aver dedicato la frase “sei unica” alla curva della Roma.

Agnese De Pasquale, duro sfogo dopo addio a Federico Mastrostefano a Uomini e Donne/ "Sono un disastro..."

Nel corso dell’intervista, poi, Toni gli ha anche chiesto se, ad oggi, rifarebbe quella dedica e Totti ha confermato che la rifarebbe come dichiarazione d’amore per “la curva della Roma” negando di averla dedicata ad un’altra persona.