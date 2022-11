Francesco Totti ha mentito? I dubbi sull’anello a Noemi/ “L’ha ordinato prima…”

Francesco Totti “fregato” dall’anello a Noemi Bocchi: “L’ordine di acquisto risale…”

Francesco Totti ha mentito sulla frequentazione con Noemi Bocchi? Qualche giorno fa, l’ex capitano della Roma e Noemi hanno fatto il loro primo red carpet ufficiale come coppia a Dubai. In quell’occasione, Noemi ha sfoggiato un anello importante da 5 carati. Su questo anello è spuntato però un retroscena inedito che andrebbe a smentire la versione fornita da Totti sull’inizio della frequentazione con Noemi. Nell’intervistar rilasciata al Corriere della Sera, Totti aveva infatti rivelato che la storia con Noemi sarebbe iniziata dopo Capodanno: “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022”.

Secondo una testimonianza raccolta però dal Settimanale le cose non starebbero come raccontate da Francesco Totti. Infatti l’ordine di acquisto dell’anelo risalirebbe allo scorso dicembre. Sul Settimanale si legge: “L’ordine dell’anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti per l’inizio della storia con Noemi”. La domanda sorge spontanea: la relazione di Totti con Noemi è iniziata prima oppure l’anello era destinato a Ilary Blasi? Le tempistiche non tornano e ci sono molti sospetti ancora intorno a questa vicenda.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, quando è iniziata la frequentazione?

Francesco Totti avrebbe voltato pagina in brevissimo tempo. Dall’addio a Ilary Blasi, sono successe tante cose nella sua vita. Non solo l’incontro con Noemi Bocchi e l’inizio della frequentazione ma anche la decisione di andare a convivere con lei e di farla apparire al suo fianco a Dubai. E pensare che fino a qualche mese fa dichiarava di cercare discrezione nella sua vita privata per non turbare i suoi figli. Noemi Bocchi era però presente anche al compleanno di Christian e nei vari scatti la vediamo anche insieme a Isabel, la figlia minore di Totti.

Sul Settimanale Chi si legge infatti: “In soli otto mesi Totti è riuscito nell’ordine: a rompere con Ilary dopo vent’anni di matrimonio, a trovare una casa fra Roma nord e il centro dove andare a vivere con Noemi; a festeggiare il compleanno e quello del figlio Cristian con la Bocchi e, adesso, a debuttare sul red carpet dei Globe Soccer Awards”. Mentre Bocchi e Totti erano a Dubai, Ilary si trovava a New York. I tre stavano quasi per incrociarsi in aeroporto ma sono riusciti ad evitare di incappare nell’incontro. Ilary aveva dovuto anticipare il ritorno a causa del maltempo mentre Totti e Noemi facevano ritorno da Dubai.











