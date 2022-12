Francesco Totti, il Natale 2022 é con Noemi Bocchi/ É giallo social su Ilary Blasi

Francesco Totti trascorre il Natale 2022 con Noemi Bocchi: ecco cosa accade dopo la separazione con Ilary Blasi

Dopo essere stato a lungo al centro dell’attenzione mediatica per la rottura segnata con Ilary Blasi, Francesco Totti torna a far parlare di sé, a Natale 2022. Anche dopo il tanto chiacchierato addio a Ilary Blasi l’ex capitano della Roma fa parlare della sua vita privata, per un in intervento social in cui si lascia immortalare al fianco della nuova compagna, si tratta della flower Designer Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma e leggenda del Calcio si gode l’atmosfera festiva del Santo Natale 2022 insieme alla nuova fiamma, e per lui si tratta del primo epilogo dell’anno nella sua vita, rispetto al matrimonio che lo legava alla moglie storica Ilary Blasi. Nel nuovo intervento social, l’ex direttore tecnico della squadra di calcio capitolina si lascia immortalare alla sinistra di Noemi Bocchi e i due sono nel mezzo di una tombolata, ovvero alle prese con una sfida a tombola, che é il gioco tipico di Natale in Italia.

Insieme alla leggenda del Calcio, inoltre, non mancano alcuni affetti della famiglia più cari, quali il fratello Riccardo e i figli di Francesco. Insomma non può dirsi un Natale lontano dai familiari per “Er Pupone”. Riccardo, tra l’altro, gli é vicino dopo essere stato tirato in ballo nella disputa legale in corso tra Francesco e la Blasi, per la proprietà della società sportiva alla Longarina, gestita dal fratello maggiore di Totti.

Ilary Blasi si assenta dai social

Ma come le trascorre invece Ilary Blasi le vacanze natalizie? La conduttrice de L’isola dei famosi, dopo essere stata beccata dai paparazzi di Chi magazine nel mezzo di un avvistamento costatole il primo bacio pubblico con l’imprenditore tedesco Sebastian Mupe, sembra essere sparita dai radar del gossip-biz. Il che dà vita ad un nuovo giallo online. A quanto pare, infatti, da diverse ore Ilary Blasi non si attiva sui social media dove vanta un esorbitante seguito social. Che la popolare conduttrice Mediaset voglia viversi le vacanze di Natale 2022 lontana dall’indiscreto occhio pubblico, complice il flirt con Sebastian? Almeno per il momento, la relazione che Ilary sembra aver intrecciato con Sebastian, non è però ancora stata ufficializzata.

