Francesco Totti “Ilary Blasi mi ha portato via Rolex”/ “Io le ho nascosto le borse…”

Francesco Totti dichiara di voler proteggere i figli dal gossip attorno alla separazione dalla moglie Ilary Blasi, ma le sue parole nell’intervista al Corriere della Sera sono destinate a far discutere anche per le accuse lanciate alla moglie (che ha già replicato). Ad esempio, la battaglia legale, oltre alla vicenda del tradimento della moglie. “Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no”. Quindi, l’ex capitano della Roma avrebbe proposto alla moglie di dividere la casa, visto che è grande, o di prenderne una tutta per lei.

Francesco Totti "Noemi Bocchi mi ha salvato dalla depressione"/ "La frequentavo con gli amici di padel poi.."

“Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me”, ha sottolineato Francesco Totti. Ma non è finita qui, perché ha tirato anche il suocero: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole”. Lui allora ha provato a farle un dispetto: “Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… (Totti sorride) Ma non c’è stato verso. E non è finita”.

Ilary Blasi a Francesco Totti "So cose che potrebbero rovinare 50 famiglie"/ "Ma continuo a proteggere figli"

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI, TRA DISPETTI E INVESTIGATORI

Francesco Totti rimprovera alla moglie Ilary Blasi anche la scelta di farlo seguire da un investigatore privato. “Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi”. Inoltre, l’accusa che riguarda la figlia più piccola, Isabel: “A un certo punto lei me l’ha portata via”.

Il loro accordo prevedeva che trascorresse luglio con Ilary Blasi e agosto con Francesco Totti. “Poi Ilary si è preoccupata che Isabel sentisse la sua mancanza, ma io la tranquillizzavo: Isabel stava benissimo, e poi facevamo le videochiamate tutti i giorni. Invece lei è arrivata a Sabaudia e se l’è portata in barca in Croazia”. Ora il timore di Francesco Totti è che finisca in tribunale la vicenda della separazione: “Spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia. Di sicuro, io adesso mi taccio”.

Francesco Totti: "Ilary ha tradito per prima. Trovati sms, uno choc"/ "Mi ha portato via Rolex e... figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA