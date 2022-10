Francesco Totti, la sorpresa di Noemi/ Bendato e portato dove chiese la mano a Ilary

Francesco Totti e Noemi Bocchi ora non si nascondono più e sembrano vivere il loro amore alla luce del sole. A documentare il cambio di rotta, dopo mesi di indiscrezioni e la rumorosa separazione dalla ex moglie, il resoconto della festa di compleanno a sorpresa che la nuova compagna del Capitano avrebbe organizzato per lui. La location non sarebbe casuale: si tratterebbe dello stesso posto – un ristorante a Santa Severa – dove l’ex calciatore chiese a Ilary Blasi di sposarlo. Noemi Bocchi lo avrebbe accompagnato dopo averlo bendato e, riferisce Il Messaggero, portato all’interno del locale dove erano presenti gli amici più stretti.

Secondo il quotidiano, che cita anche un video girato con un telefonino, Noemi Bocchi avrebbe preso per mano Francesco Totti e, una volta dentro il ristorante sul mare, sarebbero iniziati i festeggiamenti. Tra gli ospiti anche i tre figli dell’ex calciatore e di Ilary Blasi. Nelle ultime ore, spuntano alcuni nuovi dettagli del party organizzato in occasione dei 46 anni del “Pupone”, una serata in cui non sarebbero mancati i suoi piatti preferiti così come una speciale “colonna sonora” a fare da cornice all’evento. Noemi Bocchi sarebbe la regista di tutto questo, dalla scelta della location a quella del menù…

La sorpresa di Noemi Bocchi per Francesco Totti nel giorno del suo compleanno

La notizia della festa di compleanno per Francesco Totti all’Isola del Pescatore, lo stesso ristorante di Santa Severa in cui aveva fatto la sua romantica proposta di matrimonio a Ilary Blasi, ha fatto presto il giro delle cronache rosa. Non un luogo qualunque, ma uno di quei posti che sarebbero nel cuore dell’ex calciatore e in cui sarebbe di casa. La nuova compagna, Noemi Bocchi, lo avrebbe bendato prima della partenza e lo avrebbe così accompagnato all’interno del locale in cui, ad attenderlo, avrebbe trovato i suoi tre figli e gli amici più cari.

Una serata particolare e declinata interamente “alla Totti”, riporta Il Messaggero, sulle note delle sue canzoni preferite e dei suoi piatti più amati. Tra questi, il dole preferito dell’ex capitano della Roma: una versione rivisitata del classico tiramisù. Stando ai dettagli della festa trapelati nelle ultime ore, tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ci sarebbe non solo un grande sentimento, ma anche una particolare intesa di gusti a tavola. Per questo, alla nuova fiamma del Pupone non sarebbe stato difficile scegliere il menù per l’occasione speciale. Tutto mentre sui social continua a rimbombare l’eco dell’ultima frecciatina della ex moglie, sorridente e divertita davanti a un negozio di Rolex con tanto di tag rivolto proprio a Totti…











