Francesco Totti, like a “vendete Florenzi”/ Web si scatena, Pupone toglie il Mi piace

Piccola querelle creatasi nelle scorse ore con protagonista l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Il Pupone ha fatto l’errore di mettere un “like”, un “Mi Piace”, dove non doveva, scatenando poi l’ira dei tifosi romanisti. All’indomani della brutta sconfitta della Lupa, che in casa contro il Torino è capitolata per due reti a zero, un tifoso deluso dalla prestazione di Florenzi (fra i peggiori in campo in assoluto ieri sera), ha commentato sotto l’ultima foto pubblicata dall’account ufficiale giallorosso su Instagram, scrivendo “Vendetelo”, in riferimento appunto al terzino di cui sopra. Nel giro di poco tempo il commento ha ricevuto una serie di cuoriocini, fra cui quello che non ti aspetti, appunto di Francesco Totti. Tutto vero, al punto che la notizia, nel giro di breve tempo, fa il giro del web, fino a che lo stesso ex numero 10 romanista non ha deciso di tornare sui suoi passi, togliendo il like.

FRANCESCO TOTTI: “AD OGGI, SE AVESSI 25 ANNI, NON GIOCHEREI NELLA ROMA”

Molti hanno ricordato le ultime parole di Totti proprio su Florenzi, in occasione della sua conferenza stampa d’addio: “Pellegrini faceva il raccattapalle quando giocavo, guardava da lontano. È un giocatore che può fare quei passaggi. Mi piace ma preferisco non parlarne, poi per la prima volta domenica ha indossato la fascia da capitano. Senza nulla togliere a Florenzi che è il capitano”. E lo stesso ex capitano ha rilasciato anche un’intervista ai microfoni di Dazn, che andrà in onda il prossimo 15 gennaio ma che sta circolando in anteprima. L’ex attaccante della nazionale italiana ha spiegato: “Ad oggi, se avessi 25 anni, non giocherei nella Roma. Mi avrebbero già comprato prima”. Come vanno interpretate tali dichiarazioni? C’è il rischio di una nuova polemica dietro l’angolo…

