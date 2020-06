FRANCESCO TOTTI, MARITO ILARY BLASI/ “La sitcom Casa Totti? Abbiamo girato una cosa…”

Pubblicità

La coppia Francesco Totti e Ilary Blasi è balzata nuovamente agli onori delle cronache in tempi recenti, e precisamente in occasione di un pasto (non si sa se pranzo o cena) in compagnia dell’ex calciatore francese Vincent Candela. La foto dell’evento, diffusa sia dal fan club della conduttrice che dallo stesso Candela, è stata oggetto di numerose critiche da parte dell’opinione pubblica, che li ha tacciati di noncuranza rispetto alle nuove regole in materia di distanziamento sociale. Nello scatto, infatti, i commensali sono seduti tutti allo stesso tavolo e tutti piuttosto vicini l’uno all’altro. “Bravissimi, un po’ più attaccati no?”, è il commento sarcastico di qualcuno. Sulla stessa scia quelli che seguono: “Bravi, che bell’esempio che siete senza mascherina e tutti insieme. La legge è uguale per tutti”. “Bella foto… ma sembrerebbe un assembramento e tutti senza mascherina”. Qualcun altro, invece, prova a difenderli, parlando del fatto che ormai siamo in fase 2 e quindi potremmo permetterci di abbassare la guardia: “Ma sono tutti amici, stanno bene e il virus ormai non c’è più”.

Un Francesco Totti ‘casalingo’

Polemiche a parte, la vita familiare di Francesco Totti, Ilary Blasi e dei loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel procede piuttosto bene. In una recente intervista rilasciata al settimanale F, la Blasi ha fatto sapere di dedicarsi quasi a tempo pieno al suo ruolo di mamma: “Le mie giornate ruotano intorno a loro”. Quando invece lavorava, era diverso: “Per quanto faticoso possa essere un mestiere, non è mai difficile come stare a casa dietro a tre figli, credete a me”. Si direbbe che anche Totti abbia riscoperto una versione di sé un po’ più casalinga, soprattutto dopo l’addio alla maglia giallorossa. Ma in realtà, fa sapere Ilary, c’è poco di diverso: “Tutti lo immaginano seduto sul divano, ma non è così. Sono solo cambiati gli orari. Ora fa altro, ma non a casa. Magari ci stesse, gli avrei già ‘mollato’ tutti e tre i ragazzini!”.

Francesco Totti probabile protagonista di una sitcom

Quel ch’è certo è che le domeniche di Francesco Totti e Ilary Blasi sono – quelle sì – molto diverse da com’erano una volta: “Non facciamo niente di particolare, stiamo in famiglia o con i parenti. Domenica scorsa, ad esempio, siamo andati tutti al cinema. Una vita normale, non dico noiosa, ma niente di così eccezionale”. L’intervista, chiaramente, risale a quando ancora si potevano fare cose “normali” tipo, per l’appunto, andare al cinema. Non si hanno notizie particolarmente dettagliate circa il loro lockdown trascorso in famiglia; probabilmente, però, sia lui che lei hanno dovuto ingegnarsi per intrattenere i piccoli di casa, un po’ come si fa con una divertente sitcom. A proposito: questa sitcom Casa Totti, di cui si parlava nei mesi scorsi, diventerà mai realtà? “È un’idea carina, ma abbiamo girato solo una cosa tra di noi, insomma poco o nulla”.



