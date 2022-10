Francesco Totti non nasconde più la fidanzata Noemi Bocchi/ Beccati insieme a Monaco!

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia ufficiale, dopo la rottura tra l’ex calciatore e Ilary Blasi

Sono la coppia del momento Francesco Totti e Noemi Bocchi, la cui storia d’amore può ormai dirsi ufficiale, dopo il comunicato che l’ex calciatore ha diramato insieme a Ilary Blasi della loro separazione. L’ex capitano della Roma e la conduttrice de L’isola dei famosi 2022, dopo aver dato alla luce i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, sono giunti all’epilogo del loro matrimonio la scorsa estate 2022, sulla scia dei continui gossip che vedevano Francesco Totti sembra sempre più vicino alla flower designer, Noemi Bocchi. I due neo fidanzati non si nascondono più, tanto che sono apparsi pubblicamente insieme a Monaco, allo stadio, dove hanno assistito alla partita di Ligue 1 tra Monaco e Clermont, dopo la dedica social commossa che lui ha destinato al padre morto per via del COVID 19. Indie sono stati immortalati insieme dagli indiscreti obiettivi dei paparazzi della tv francese di Canal+, che ha condiviso l’esclusiva dell’avvistamento di coppia sui social network. A fare da ciliegina sulla torta dell’esclusiva, il messaggio della rete diramato su Twitter, che ha dato l’esclusiva assoluta della coppia ormai ufficializzata con tanto di immagini parlanti: “Francesco Totti è presente al Louis-II!”. Con la nuova fiamma, quindi Francesco Totti non solo vive l’amore ma anche la passione che da sempre lo vincola al calcio. Ma non é tutto.

Perché ad accomunare i due neo fidanzati é anche il tifo sfegatato per la Roma, oltre alla passione nutrita per il padel. Francesco Totti e Noemi Bocchi si conoscevano per la prima volta proprio ad un torneo sportivo e, l’inizio della frequentazione intima, si sarebbero poi lasciati abbandonare all’amore , dando in pasto agli esperti di gossip i loro primi avvistamenti con annesso chiacchiericci di un tradimento di lui verso la moglie Ilary Blasi. La coppia formata da Noemi Bocchi e Francesco Totti sembra quindi fare sul serio, e ad avvalorarlo é un curioso particolare: i due avrebbero sfoggiato un anello simile all’apparenza, segno che lascerebbe pensare che il prezioso possa essere un pegno d’amore per la promessa d’amore dei due fidanzati.

Nel frattempo, al tribunale civile di Roma si é chiusa l’udienza che farebbe d’antipasto alla prima della causa di separazione giudiziale prevista tra i due ormai ex coniugi. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza in merito alla restituzione delle borse che Totti ha sottratto a Ilary. Al momento il giudice non ha ancora preso una decisione in merito. La Blasi, dal canto suo, non sembra decisa a restituire all’ex coniuge Francesco i suoi preziosi Rolex. Questo primo round tra ex consorti, in aula, è durato circa un’ora ed è legato a una istanza che la showgirl ha presentato al tribunale Civile della Capitale, con cui ha chiesto a Totti la restituzione di gioielli, scarpe e borse firmate, che nei mesi scorsi il calciatore le avrebbe sottratto, in una sorta di guerra tra coniugi all’insegna dei dispetti. A questa istanza della consorte il calciatore ha a quanto pare risposto con un provvedimento identico, con cui lui le chiede di riavere la sua collezione di preziosi Rolex. Preziosi che, come da lui ripreso in una intervista al Corriere della Sera, la Blasi gli avrebbe portato via da una cassetta di sicurezza. La prima udienza della causa di separazione giudiziale, invece, almeno per il momento, non avrebbe ancora una data stabilita.

