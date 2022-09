Francesco Totti o Ilary Blasi, chi ha tradito per primo?/ Lui sbotta “Non sono stato io”, lei…

Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi? Rumor e rivelazioni

Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi o è stata la conduttrice a tradirlo, dando il via alla crisi che li ha portati poi alla rottura definitiva? La separazione tra Ilary e Totti, ormai vero e proprio caso mediatico, fa discutere ormai da mesi. Molti, ad oggi, continuano a chiedersi quando e come sia iniziato tutto. Inizialmente il fulcro della vicenda è stata Noemi Bocchi. Lei sarebbe l’amante di Totti e donna con la quale l’ex calciatore avrebbe tradito la moglie. Da qui sarebbe partita la spaccatura, poi diventata rottura.

Eppure al contempo si sono sparse voci di presunte relazioni extra coniugali di Ilary Blasi. La conduttrice avrebbe avuto un amante, per qualcuno anche più di uno, e la scoperta di alcuni messaggi sul suo cellulare lo avrebbe poi confermato. Ipotesi, indiscrezioni, voci e sussurri che non hanno trovato replica da parte dei diretti interessati fino a quando Totti ha deciso di rilasciare un’intervista al Corriere.

Francesco Totti rompe il silenzio e nega di aver tradito per primo Ilary Blasi

“Non sono stato io a tradire per primo.” ha chiarito subito Francesco Totti nell’intervista. Ha quindi spiegato le dinamiche del tradimento dell’ex moglie: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno”, confessando poi di avere spiato il telefonino della moglie: “Non l’avevo mai fatto in vent’ anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. Ma chi sarebbe questa terza persona? Voci insistenti parlano di Cristiano Iovino ma le conferme tardano ad arrivare.

