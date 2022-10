Francesco Totti, ore piccole con Noemi Bocchi /Li attende il nido d’amore: un attico!

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la nuova vita dell’ex consorte di Ilary Blasi é dalle ore piccole, a Roma

Sulla scia dell’antipasto della battaglia legale in corso tra gli ex consorti Ilary Blasi e Francesco Totti, l’ex calciatore della Roma fa le ore piccole con la nuova fiamma, Noemi Bocchi, in vista del trasferimento che lo attende con quest’ultima. Le immagini della neo coppia immortalata a cavallo tra la notte e l’alba di un nuovo giorno, in quel di Roma, giungono tra le pagine di Nuovo magazine. Il giornale di cronaca rosa diretto da Riccardo Signoretti ha immortalato i neo piccioncini vip, Francesco Totti e Noemi Bocchi mentre i due erano in dolce compagnia con l’amico in comune che ha fatto da Cupido tra loro, Alex Nuccetelli, in un noto locale capitolino sito a Ponte Milvio, dove va in scena una tappa del

tour dell’Anema e core band, famosa per infiammare a suon di musica le notti di Capri. E in occasione della presenza di “Er pupone”, nel locale si intona il motivo musicale Grazie Roma, proposta dal leader della band, Gianluigi Lembo, che tra le altre esibizioni propone una carrellata di pezzi della scuola napoletana.

Ilary Blasi lascia la tv dopo l'addio a Totti?/ La verità sul futuro della showgirl

Francesco Totti decide, quindi, di venire allo scoperto in amore, mettendo un punto alle fughe clandestine con la flower designer 34enne, Noemi Bocchi. Questo dopo che i due si sono mostrati alla luce del sole dinanzi alla TV francese, come spettatori della partita tra Monaco e Clermont, e i festeggiamenti del 46esimo compleanno di lui in un ristorante di pesce a Santa Severa, dove l’ex campione di calcio appariva autocelebrarsi felicemente innamorato della bionda “sosia di Ilary Blasi”. Ma a dispetto delle critiche dei detrattori, quella di Noemi e Francesco é una storia d’amore seria, come rende noto alla fonte, Alex Nuccetelli. Insomma, Francesco Totti torna a credere all’amore con Noemi Bocchi, tanto che l’ex calciatore e la flower designer sarebbero pronti a traslocare in una dimora extra-lusso, scelta come loro nido!

Simonetta Matone/ "Divorzio Ilary e Totti? Storia cafona. Sono due bori, mi annoiano"

Francesco Totti: la nuova casa é un attico di lusso, da condividere con Noemi Bocchi, dopo il capitolo Ilary Blasi

Si parla di un trasferimento previsto per i piccioncini nel quartiere di Vigna Clara, in un attico di 270 metri quadrati – di dieci stanze, tre bagni con Jacuzzi, terrazza con vista sul verde – e un condominio di lusso comprensivo di piscina e campi da tennis. Una scelta non da poco e per pochi , dunque, quella che attende Totti, dopo le note che lui e Ilary Blasi hanno diramato l’11 luglio 2022, sulla scia della guerra legale appena avviatasi per la separazione tra i due ex consorti e genitori dei figli Chanel, Christian e Isabel.

Totti restituisce le borse a Ilary Blasi, lei si tiene i Rolex/ "Nessun accordo"

Per firmare la separazione consensuale, la cui udienza in tribunale é attesa per il 2023, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha chiesto all’ex marito 20 mila euro per sé e 17.500 euro in totale per i tre figli Christian, Chanel e Isabel. Un totale di 37 mila euro, da prendere o lasciare. E Totti ha controproposto zero euro per lei e 7 mila totali mensili per i ragazzi. Questo ha portato alla svolta di lasciar decidere il tribunale, con la Blasi che ha anche cercato di riprendersi le borse che Totti ha confessato di averle nascosto. Per ripicca, a suo dire, dopo la presunta sparizione per mano di Ilary della sua collezione di Rolex, almeno 10 orologi extra-lusso. E anche gli avvocati di Totti avrebbero pensato di chiedere indietro i preziosi spariti, gli orologi. Come evolverà, quindi, la battaglia tra ex, per la causa di separazione legale?











© RIPRODUZIONE RISERVATA