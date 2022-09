“Francesco Totti parlerà a breve”/ Nuovo retroscena dell’amico Alex Nuccetelli…

Francesco Totti e Ilary Blasi: chi rilascerà la prima intervista?

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere i protagonisti indiscussi del gossip. Ora, la domanda che tutti si pongono è: chi rilascerà la prima intervista post separazione? Se Ilary Blasi continua ad essere accostata a Verissimo, la trasmissione che tornerà in onda dal 17 settembre con la conduzione dell’amica Silvia Toffanin, secondo quanto si legge su Nuovo, Totti potrebbe scegliere Raiuno, Mara Venier e la sua Domenica In per raccontare la sua verità?

Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate. Non si sa se e quando Totti e Ilary decideranno di parlare, ma i vari salotti televisivi sarebbero pronti ad accoglierli a braccia aperte. Totti, in particolare, dopo mesi di silenzio social, potrebbe decidere di parlare molto presto. A dirlo è l’amico Alex Nuccetelli.

Prima intervista per Totti? Parla Alex Nuccetelli

Secondo alcune dichiarazioni di Alex Nuccetelli riportate dal settimanale Nuovo, Francesco Totti potrebbe decidere di parlare per primo e rilasciare un’intervista verità dopo aver ufficializzato la fine del matrimonio con Ilary Blasi. “Quello che so è che Francesco parlerà a breve. E’ successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio e, dopo quel fatto, da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato“, sono le parole di Nuccetelli riportate da Nuovo.

Oltre a Domenica In, Totti potrebbe parlare anche nel salotto di Porta a Porta. L’ex capitano della Roma, dunque, potrebbe puntare su Raiuno per parlare per la prima volta mentre la Blasi potrebbe scegliere davvero Verissimo che considera un porto sicuro.

