Francesco Totti pensa ancora a Ilary Blasi?/ “Non guarderà più nessuna donna…”

Noemi Bocchi e Ilary Blasi sembrano sorelle. Le due sono molto somiglianti fisicamente tanto che qualcuno sui social ci anche scherzato su questo paragone. Noemi è la nuova donna del Capitano anche se sicuramente il paragone con llary le sembrerà uno smacco. Stando poi alle dichiarazioni di Alex Nuccetelli, sembra che Francesco Totti abbia ancora in testa Ilary Blasi. L’amico ha infatti confidato al Settimanale Nuovo Tv: “Francesco Totti non guarderà mai più nessuna donna come ha guardato Ilary. Ogni volta dava l’impressione che vedesse la Madonna anche dopo tanti anni di matrimonio”. Alex ha poi commentato la somiglianza fisica tra Noemi e Ilary spiegando che la nuova fiamma del Pupone è però più bassa.

Gli amici di Ilary Blasi hanno svelato un retroscena inedito. Al ritorno dalla Tanzania, Ilary avrebbe deciso di regalarsi un nuovo look proprio per sfuggire al paragone con la Bocchi: “Appena sono cominciate ad uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look. Da lontano sembrano due gocce d’acqua anche se differenze ci sono”. Ilary Blasi e Noemi Bocchi hanno una differenza d’età di 7 anni. Alex Nuccetelli dice però che Noemi è già donna e ha alle spalle amori importanti come quello con l’imprenditore Marco Caucci.

Tommaso Eletti, ex gieffino e protagonista di Temptation Island, ha però svelato un retroscena inedito su Noemi Bocchi. Il ragazzo ha conosciuto la rivale di Ilary Blasi ma la dipinge in modo diverso dall’ex marito Caucci che l’aveva definita disinvolta e disposta a tutto. Tommaso confessa: “Noemi è una donna molto in gamba. E sinceramente non mi sembra proprio una mangiauomini, per come la conosco avrà ponderato bene la scelta di stare con Totti”.

Tommaso Eletti ha frequentato Noemi in quanto uscivano insieme in una comitiva di amici. In diverse occasioni, come racconta l’ex gieffino, alcuni si erano divertiti a paragonarla a llary Blasi: “Prima che scoppiasse questa storia gli amici che dicevamo “Noemi assomigli a Ilary Blasi”. A lei quel paragone faceva piacere. Ama i riflettori meno di quanto si creda e sa prendersi le sue responsabilità”. Tommaso Eletti aveva perso la testa per Noemi Bocchi ma lei non le aveva dato attenzioni: “Non sapevo che stesse con Totti non mi era arrivata nessuna voce”. E pensare che invece Ilary Blasi aveva rinunciato agli studi per stare con Francesco Totti. Ora Ilary è pronta però a rimettersi in careggiata e a voltare pagina concentrandosi su se stessa.

