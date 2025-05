Francesco Totti, la timidezza lo blocca a Sognando Ballando con le Stelle 2025: “Non sono capace”

Francesco Totti protagonista a Sognando Ballando con le Stelle, non balla ma firma in diretta per diventare ballerino per una notte. L’ex capitano della Roma si gode l’abbraccio di Milly Carlucci e tutto il pubblico di Ballando, che lo accoglie in studio con grande calore ed entusiasmo. Francesco Totti si rifiuta di ballare, ma non esclude di cambiare idea un domani. Intanto riguarda le esibizioni di alcuni suoi vecchi colleghi del mondo dello sport e del calcio che hanno partecipato come ospiti al programma di Milly Carlucci.

“Perché non ballo? Non sono capace e poi sono timido, però nella vita mai dire mai”, dice Francesco Totti incalzato dalla padrona di casa e dai giurati. Il pubblico lo vorrebbe vedere all’opera, ma almeno per questa sera non se ne parla.

Prima di congedarsi, Francesco Totti racconta alcuni retroscena di carriera e alla domanda di Ivan Zazzaroni sul suo ritiro dal mondo del calcio dice: “Avrei giocato ancora un altro anno o due, però poi arriva quel momento”. “Come so passando questo momento della mia vita? E’ stupendo”, dice invece a Matano. “Sei rimasto scettico… è un periodo stupendo perché sto bene”, ribadisce ancora Francesco Totti

. L’ex pupone approfitta della sua ospitata per un omaggio a colui che ritiene il più grande sportivo di tutti i tempi, il mitico e indimenticabile Diego Armando Maradona. “Per me è il migliore di sempre”, dice Totti. L’iconico capitano giallorosso abbandona lo studio, ma con la mezza promessa di tornare a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte.