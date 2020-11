Francesco Totti positivo al coronavirus/ Contagiata anche Ilary Blasi

Anche Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al coronavirus: a darne annuncio è il sito Romanews. Secondo quanto riportato dal portale, la leggenda di casa Roma e la celebre giornalista hanno avuto il responso una settimana fa e si trovano, insieme al resto della famiglia, in regime di isolamento nella villa all’Axa. Totti, che due settimane fa ha perso il padre Enzo – contagiato anche lui dal Covid-19 – ha sviluppato qualche sintomo: per la precisione febbre alta, mal di gola, perdita di olfatto e del gusto. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono migliorate nel corso degli ultimi giorni e starebbe già meglio. I due coniugi sono in attesa di effettuare i nuovi tamponi di verifica.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI POSITIVI AL CORONAVIRUS

Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulle condizioni di salute di Francesco Totti e di Ilary Blasi, anche se per il momento la situazione è più che tranquilla. Ricordiamo che il Pupone ha saltato la presentazione del docu-film di Alex Infascelli presentato in anteprima internazionale alla Festa del Cinema di Roma. L’ex calciatore non ha ancora commentato e confermato la notizia: l’ultimo indizio social risale a qualche giorno fa, mentre le ultime dichiarazioni sono giunte a Il Foglio per il cordoglio per la scomparsa del grande Gigi Proietti. «Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Come definire Gigi un grande il suo sorriso è stato e rimarrà unico», le parole di Francesco Totti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA