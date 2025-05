FRANCESCO TOTTI, QUANDO SI È RITIRATO DAL CALCIO

Francesco Totti si è ritirato dal calcio nel 2017: la sua ultima partita da professionista risale al 28 maggio di otto anni fa, contro il Genoa allo stadio Olimpico, e fu la numero 786 con una sola maglia, quella della Roma, in una carriera straordinaria durata 25 anni e che ha portato in dote 307 gol e uno storico scudetto vinto nel 2001, sotto la guida di Fabio Capello. Una curiosità legata al giorno del ritiro, e che è tornata di attualità proprio in questi giorni, è che nel corso della festa di addio, davanti a un Olimpico tutto in lacrime per l’addio del suo capitano, Totti aveva consegnato la sua fascia di capitano a un ragazzino delle squadre giovanili, abbracciandolo: quel ragazzino si chiama Mattia Almaviva, e ha appena segnato una tripletta con la Roma Primavera raggiungendo quota 4 in questo campionato.

L’addio di Totti ha comunque segnato un’epoca: fin dagli inizi degli anni Novanta il tifo giallorosso, ma anche tutti gli appassionati di calcio, sono stati abituati a vedere la maglia della Roma numero 10 con un solo padrone, capace anche di ridisegnare le leggi del tempo e dello spazio. Alla fine, anche per lui è arrivato il momento di dire stop: lo ha fatto in una giornata davvero toccante, a 41 anni, confidando di essere quantomeno timoroso e magari anche un po’ impaurito rispetto a quello che sarebbe arrivato dopo. Sappiamo poi che Francesco Totti è entrato nei quadri dirigenziali della Roma, ma ha lasciato dopo poco: non è mai sceso a patti con il fatto di avere un ruolo marginale, oggi continua a sostenere che tornerebbe al volo qualora ci fosse qualcosa di concreto, che per il momento non è mai arrivato.

TOTTI E LA POLEMICA CON SPALLETTI

Quando Francesco Totti si è ritirato dal calcio giocato, l’allenatore della Roma era Luciano Spalletti: anche lui al passo d’addio – sarebbe andato all’Inter – alla seconda esperienza sulla panchina giallorossa dopo un bellissimo ciclo all’inizio del millennio, segnato da una Roma che giocava benissimo e faceva strada in Champions League, vincendo anche per due volte la Coppa Italia. Ecco: in quel primo ciclo, Totti e Spalletti andavano d’amore e d’accordo: lo stesso numero 10 ha raccontato, nella sua autobiografia, di come l’allenatore toscano lo andasse costantemente a trovare in ospedale, a seguito del grave infortunio del 2006, per disegnare insieme la Roma del futuro e tenerlo sul chi vive in vista del rientro.

Ad un certo punto invece i rapporti si sono deteriorati: quando Spalletti è tornato alla Roma, Totti è finito spesso e volentieri in panchina. Quello che davvero è successo non lo sappiamo per certo, ma ci sono degli indizi: il Pupone ha raccontato e scritto di come Spalletti fosse determinato nel trattarlo come tutti gli altri, a differenza di quanto accaduto in precedenza, un atteggiamento diverso forse anche dovuto all’età avanzata di Francesco.

Un altro episodio scatenante è quello di Totti e altri compagni rimasti a giocare a carte fino a tarda notte prima di una partita contro il Messina, con Spalletti arrabbiatissimo soprattutto nei confronti di Totti; il quale, da par suo, aveva risposto con un’intervista nella quale, di fatto, criticava apertamente il suo allenatore per il poco spazio datogli in campo. Immediata la replica di Spalletti, con l’esclusione di Totti dalla squadra che avrebbe affrontato il Palermo (versione sempre smentita dal tecnico), un episodio che avrebbe provocato il definitivo strappo con parole grosse volate tra i due. Da lì ad una rissa sfiorata a Bergamo, quando Totti entrato in campo nel finale segnava il gol del pareggio e veniva non solo “snobbato” da Spalletti ma anche accusato di voler fare il bello e il cattivo tempo; da lì il totale blackout tra i due, che si sono poi riappacificati in qualche modo pur con qualche ruggine inevitabilmente rimasta.