Francesco Totti, quarto figlio con Noemi Bocchi?/ “Ilary Blasi pensava alla tv”

Francesco Totti e Noemi Bocchi: allargano le famiglie?

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più, ora vivono apertamente la loro storia d’amore. Recentemente i due hanno trascorso recentemente una serata in un noto locale di Ponte Milvo, dove è andata in scena una tappa del tour dell’anima e Core Band, insieme ad alcuni amici dell’ex capitano della Roma. Secondo gli amici, Totti non ha ancora archiviato il desiderio di diventare papà per la quarta volta: “La Blasi pensava alla tv. Prendeva tempo, ma il quarto figlio non era un suo progetto. E lui ora vuole realizzare il sogno con la sua donna, Noemi”, ha detto un amico di Francesco a Nuovo Tv. Ricordiamo che Totti ha avuto tre figli dall’ex moglie – Cristian, Chanel e Isabel, mentre Noemi Bocchi ha avuto due figli dall’ex marito Mario Caucci.

Totti festeggia con Noemi Bocchi i 17 anni del figlio/ L'unica a mancare? Ilary Blasi

Francesco Totti potrebbe lasciare l’Eur per Vigna Clara

Secondo Alex Nuccettelli, amico di Francesco Totti, quella con Noemi Bocchi è una relazione importante. Infatti, secondo quando riportato dal settimanale Nuovo Tv, il “Pupone” sarebbe pronto ad andare a convivere con Noemi in zona Vigna Clara, non distante da Ponte Milvo, in un attico di 270 metri quadrati nel complesso Stellari: dieci stanze, tre bagni con vasca idromassaggio e terrazzo con affaccio sul verde. Un condominio di lusso che lo porterà a lasciare l’attico dell’Eur, a Roma Sud, dalla parte opposta della città. Con l’anno nuovo, invece, Totti dovrà affrontare in tribunale la separazione da Ilary Blasi: la prima udienza dovrebbe tenersi a febbraio 2023.

