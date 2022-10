Francesco Totti ricorda il padre morto Enzo, vittima del Covid/”Due anni senza di te”

Francesco Totti ricorda il padre Enzo Totti, vittima del Coronavirus: il messaggio social

Mentre continua a fare rumore mediatico la separazione della storica coppia vip Ilary Blasi e Francesco Totti, l’ex capitano della Roma torna a catalizzare l’attenzione del web in un commosso ricordo del padre, Enzo Totti. L’uomo veniva a mancare il 12 ottobre 2020 dopo aver contratto l’infezione da Covid 19, una perdita familiare che ha segnato per sempre la vita del Capitano storico giallorosso così come quella degli affetti a lui più vicini. Tanto che, mentre Ilary Blasi fa parlare di sé per la storia dei famigerati Rolex sottratti all’ormai “il fu marito” ai tempi della crisi coniugale, Francesco Totti -che ora fa coppia fissa con Noemi Bocchi- commuove il web con un post dedica destinato su Instagram al compianto papà, Enzo Totti, nel giorno in cui ricorre il secondo anniversario dalla data della morte del genitore.

“Già due anni senza di te”, si legge nel sentito messaggio dell’ex calciatore, che fa da corredo ad uno scatto che immortala Totti junior insieme a Totti senior, scomparso nel mezzo della pandemia di Coronavirus. Il ricordo del padre, per Francesco Totti, diviene ancor più drammatico, oltre che per la morte del genitore, al pensiero che Enzo non abbia potuto stringere i suoi affetti negli ultimi istanti della vita, a causa delle restrizioni vigenti negli anni della pandemia da Covid 19.

Chanel e Cristian si stringono al dolore di Francesco Totti

Ma non é il solo ex Capitano della Roma a ricordare Enzo Totti. Anche i figli che Francesco Totti ha avuto da Ilary Blasi, i nipoti di Enzo, Chanel e Cristian, hanno voluto condividere in rete un dolce messaggio in ricordo del nonno, vittima del nemico invisibile, Coronavirus.

“2 anni senza di te, mi manchi da morire”, scrive nella dedica al nonno, Cristian, a corredo di uno scatto che lo immortala con Enzo Totti. E se il fratello sceglie una fotoricordo a colori, Chanel invece posta, tra le stories via social, uno scatto in bianco e nero, che la immortala insieme all’amato e compianto familiare. Com’era pensabile che accadesse, chiaramente, gli internauti ora si stringono forti, in un sentiment web unaanime, al dolore della Totti family per la perdita causata dal Coronavirus.

