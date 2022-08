Francesco Totti, si rifugia dal gossip nel padel/ “Unico invito accettato dopo fine con Ilary”

Francesco Toțti si rifugia nel padel dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi

Francesco Totti prova a dribblare i paparazzi dopo la rottura con Ilary Blasi, ma ormai è marcato stretto e della fine del suo matrimonio continua a parlarne mezza Italia. Così ogni suo movimento viene riportato ossessivamente da tutti i siti di gossip, che aspettano con ansia il giorno in cui l’ex capitano giallorosso dirà la sua verità su questa vicenda. Per il momento Francesco Totti ha scelto il profilo basso, evitando di esporsi sull’argomento, ma anche rinunciando ad una vacanza a Formentera con gli amici Bobo Vieri, Christian Brocchi e Alessandro Matri, proprio per evitare i contatti con la stampa. Così Francesco Totti si sarebbe sostanzialmente ritirato dalla vita mondana.

Il pupone dice sì all’invito di Di Biagio, ma ad una condizione: “No tv e giornalisti”

Stando a quanto riferisce Pipol Gossip, tuttavia, Francesco Totti avrebbe trovato svago nel padel, insieme all’amico ed ex collega, Gigi Di Biagio. Uno sport che sta appassionando il pupone e che evidentemente lo sta aiutando moltissimo a distrarsi dal gossip e dai numerosi articoli che lo riguardano. “In questi giorni Francesco Totti che ha scelto il basso profilo ha accettato un solo invito: quello dell’amico Gigi Di Biagio, ex calciatore, per partecipare a un torneo di padel. Ma con una richiesta: no giornalisti, no tv”, si apprende dal portale web.

