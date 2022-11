Francesco Totti, smarrito il cane Tyson del figlio Cristian/ Era un regalo di Noemi Bocchi…

Sono ore frenetiche per Francesco Totti e il figlio Cristian, che avrebbero smarrito l’adorato cane Tyson. Un regalo speciale quello ricevuto dal ragazzo in dono da Noemi Bocchi, nuova compagna del padre, durante la scorsa estate. A lanciare la notizia è Dagospia che, sul suo sito, pubblica una flash news scrivendo: “Bau bau, l’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! Non solo rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dov’è finito il cucciolo? Ah, saperlo…“.

Sarebbe dunque scomparso nel nulla l’adorato nuovo amico del figlio di Totti. Sui social l’ex Capitano della Roma non ha condiviso appelli o messaggi a riguardo ma, se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe la preoccupazione a dominare in queste ore la scena: che fine ha fatto Tyson?

Francesco Totti e Noemi Bocchi: amore sempre più solido

Un simile episodio era accaduto nel corso dell’estate, quando Ilary Blasi aveva annunciato sui social di aver improvvisamente smarrito l’adorato gatto Alfio. La ricerca era durata poche ore e, grazie agli appelli social e alla mobilitazione di tutti coloro che hanno avuto a cuore la vicenda, Alfio alla fine era stato ritrovato per la gioia della conduttrice Mediaset. La speranza è che anche Tyson possa ricevere lo stesso felice epilogo: tornare fra le braccia di Cristian Totti e riportare il sorriso anche sul volto di Noemi Bocchi, colei che pensò a un regalo così speciale.

Il dono estivo della nuova compagna di Francesco Totti è simbolico: la storia d’amore della coppia sembra sempre più indissolubile e, nonostante la sofferenza per la separazione da Ilary Blasi, l’ex calciatore della Roma ha cercato di creare un buon rapporto anche tra i figli e la sua nuova fidanzata. In attesa di ulteriori sviluppi sulla separazione dalla conduttrice Mediaset, che si fa di settimana in settimana sempre più chiacchierata.

