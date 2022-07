Francesco Totti, “soffre” la separazione da Ilary Blasi/ “Troppo clamore mediatico”, la drastica decisione

Dove sta trascorrendo l’estate Francesco Totti dopo aver ufficializzato la fine del matrimonio con Ilary Blasi? Per circa vent’anni, l’ex capitano della Roma ha trascorso le vacanze con Ilary e i figli. Quest’anno, però, tutto è cambiato. Un comunicato ufficiale ha messo fine ad una delle storie d’amore più belle del mondo dello show business, capace di far sognare anche le persone più scettiche. Non tutte le favole, però, hanno un lieto fine e quella di Ilary e Totti è finita come nessuno si aspettava.

Dopo aver scritto la parola fine sul suo matrimonio, la Blasi è volata in Africa con i figli Christian, Isabel e Chanel dove sta trascorrendo le vacanze anche in compagnia della sorella Silvia. Totti, invece, ha fatto perdere le proprie tracce facendo solo una piccolo apparizione tra le storie Instagram dell’amico Candela. Totti, dunque, si trova ancora a Roma? Nelle prossime ore avrebbe dovuto raggiungere Formentera, ma stando a quello che fa sapere il settimanale Chi, non sarà così.

Francesco Totti: ecco perchè non andrà a Formentera

Niente Formentera per Francesco Totti che, come fa sapere il settimanale Chi tra le Chicche di gossip del numero in edicola dal 20 luglio, ha preferito non raggiungere gli amici Christian Vieni, Brocchi e Alessandro Matri a causa della troppa pressione mediatica che si è abbattuta su di lui dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio.

“A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel dove hanno partecipato i suoi ex colleghi Vieri, Brocchi e Matri, ma per il troppo clamore mediatica e per evitare i paparazzi alle calcagna, lui ha preferito dare buca”, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini.

