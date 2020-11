Francesco Totti/ “Sono guarito dal Covid, 15 giorni bruttissimi. Grazie Zangrillo”

Francesco Totti ha scritto un post su Instagram per descrivere la sua brutta esperienza con il Covid e ricordare a tutti che il Coronavirus “si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”. Per Francesco Totti di sicuro non sono state settimane facili, dal momento che lo storico ex capitano della Roma ha dovuto affrontare il dolore per la morte del padre Enzo, ma anche quello della malattia che ha colpito anche lui. Nel post su Instagram dunque Totti ha voluto raccontare ai suoi follower e tifosi la sua complicata esperienza (“in queste ultime settimane non sono stato bene”), anche se ha rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni di salute: “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”.

FRANCESCO TOTTI RACCOLTA: “SONO GUARITO DAL COVID”

La diagnosi è stata “un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2“, come racconta il campione del Mondo 2006. Francesco Totti però aggiunge anche di essere riuscito a curarsi da casa, con ringraziamenti speciali per gli specialisti che lo hanno seguito: “Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti”. Spicca dunque il nome di Alberto Zangrillo, primario dell’Ospedale San Raffaele e una delle figure di spicco in questi mesi della pandemia. Dopo essere passato da questa complicata esperienza e con il dolore per la morte del padre, ecco dunque da parte di Francesco Totti l’invito a rispettare le giuste precauzioni e indicazioni per vincere la battaglia contro il Covid, che vale anche più di un Mondiale.

