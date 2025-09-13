Francesco Totti lascia senza parole la fidanzata Noemi Bocchi con una sorpresa magnifica per il terzo anniversario

Tre anni d’amore vanno festeggiati a dovere. Non se lo è certo fatto ripetere due volte l’ex calciatore e capitano della Roma, Francesco Totti che, insieme alla sua fidanzata Noemi Bocchi, ha trascorso al meglio il traguardo del terzo anniversario. In occasione del dolce traguardo, infatti, la coppia non ha badato a spese e si è regalata una notte da sogno nel cuore della capitale. Francesco Totti ha organizzato tutto nei minimi dettagli, ideando una sorpresa indimenticabile per Noemi.

L’obiettivo era quello di stupirla e a quanto pare ci è riuscito alla grande, lasciando di sasso la fidanzata con una serata romantica in un bellissimo hotel. L’ex calciatore ha riservato una suite per l’occasione, concedendosi una vista panoramica sulla città e godendo di tutti i comfort della stanza, provvista di terrazza e jacuzzi.

Francesco Totti festeggia tre anni d’amore con la fidanzata Noemi Bocchi: sorpresa da mille e una notte e regalone

Insomma, Francesco Totti e la sua fidanzata Noemi Bocchi se la sono goduta davvero. Lei, appena entrata nella stanza d’hotel prenotata da Francesco, è stata avvolta da un’atmosfera magica e romantica. Da quanto si è potuto vedere, ad accoglierla tanti palloncini rossi a forma di cuore, ma anche una scritta ‘love’ ben posizionata davanti al lettone della camera. Quindi una cena da mille e una notte, con un dolce ovviamente a forma di cuore e l’augurio di buon anniversario.

Un’atmosfera vicina a quella di San Valentino, potenziata dalla creatività del pupone e da un ulteriore regalo costosissimo che Noemi Bocchi non ha voluto mostrare pubblicamente. Si tratterebbe di un prestigioso accessorio di un brand molto famoso.