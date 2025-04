Francesco Totti ospite a Sognando Ballando con le stelle: l’indiscrezione

20 anni fa nasceva Ballando con le stelle, il dance show televisivo per eccellenza che ha rivoluzionato il palinsesto di Rai 1 diventando il prodotto di punta per i sabati sera d’autunno. Il programma condotto da Milly Carlucci quest’anno spegne 20 candeline e, per l’occasione, la padrona di casa sta organizzando una grande festa che verrà celebrata sempre su Rai 1 a partire da venerdì 9 maggio: trattasi di Sognano Ballando con le stelle, spin-off della trasmissione per celebrarne la storia con tanti protagonisti.

La conduttrice sta facendo le cose in grande per le celebrazioni di questo ventennale, puntando non solo sul classico “effetto nostalgia” televisivo ma cogliendo anche questa occasione come un’opportunità per, chissà, studiare alcune novità da introdurre già a partire dall’edizione del prossimo autunno. Intanto, come anticipato da un’indiscrezione di Giuseppe Candela per Dagospia, Milly avrebbe puntato su un nome ad effetto per questa grande festa: Francesco Totti.

Francesco Totti, il colpaccio di Milly Carlucci per i festeggiamenti del ventennale

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela, Milly Carlucci non solo ha deciso di invitare Francesco Totti a Sognando Ballando con le stelle ma sarebbe già anche riuscita a strappargli il “sì”. “Per lui una partecipazione da superospite (con una piccola intervista in studio?) in cambio di un cachet importante“, specifica il giornalista, aggiungendo ulteriori dettagli.

Lo spin off primaverile di Ballando con le stelle è dunque in gran fermento e, per celebrare i 20 anni del programma, Milly Carlucci si sta dimostrando scatenatissima e desiderosa di preparare una festa in grande stile e con nomi altisonanti. Oltre a Francesco Totti, infatti, potrebbero esserci altri superospiti di spicco come sempre provenienti dal mondo dello spettacolo, della televisione, della musica e dello sport. Intanto, però, il primo importante colpaccio è stato piazzato.

