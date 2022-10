Francesco Totti, Tapiro d’oro Striscia la Notizia/ Staffelli:”Non lo dica a Ilary, altrimenti lo fa sparire”

Francesco Totti e il tapiro d’oro da Striscia la Notizia

Tapiro d’oro per Francesco Totti che è stato pizzicato da Valerio Staffelli che ha così messo a segno un vero colpaccio. L’ex capitano della Roma che, dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, non ha più parlato nonostante i giornali continuino ad occuparsi della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Nel consegnare il tapiro d’oro a Totti, l’inviato di Striscia la Notizia non si è fatto sfuggire l’occasione di porgere una serie di domande all’ex capitano della Roma stuzzicandolo anche con battute su Ilary Blasi e le dichiarazioni rilasciate al Corriere.

Ilary Blasi avanza nuove richieste a Francesco Totti/ "Rivuole la Smart e..."

Totti, da parte sua, non si è sbottonato evitando di rispondere esplicitamente alle domande di Staffelli preferendo la strada della diplomazia. Staffelli ha così chiesto a Totti se sia rimasto infastidito dagli sfottò dei tifosi laziali o le recenti frecciatine social di Ilary che l’ha taggato in una storia su Instagram mentre si trovava davanti ad un negozio Rolex. “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti”, la risposta di Totti.

Ilary Blasi accusa Totti di averle preso borse e gioielli di valore/ L'indiscrezione

Francesco Totti non si sbottona su Ilary Blasi a Striscia la Notizia

Valerio Staffelli, inoltre, si è divertito anche ad ironizzare su alcune dichiarazioni fatte da Totti. In particolare, si è lasciato andare ad una battuta facendo riferimento alla collezione dei Rolex che, stando a quello che ha dichiarato Totti al Corriere della Sera, Ilary avrebbe portato via.

“Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…” le parole di Staffelli che poi ha aggiunto: “Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi”. “Dici? Vediamo…”, ha replicato Totti chiudendo l’argomento ed evitando di aggiungere ulteriori dettagli alle sue risposte.

Vittorio Feltri/ "Blasi-Totti? Non capisco perché lui le debba pagare gli alimenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA