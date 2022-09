Francesco Totti torna in tv/ Dopo l’addio a Ilary Blasi, l’ex capitano presente…

Francesco Totti torna in tv: ecco dove e quando

L’attesa sta per terminare. Dopo aver trascorso gli ultimi, due mesi come protagonista indiscusso per la fine del matrimonio con Ilary Blasi e il presunto flirt con Noemi Bocchi senza rilasciare alcun tipo di intervista, Francesco Totti è pronto a tornare in tv e lo farà con ciò che ama di più dopo la sua famiglia ovvero il calcio. L’ex capitano della Roma, infatti, sarà presente, secondo una segnalazione riportata dalle talpe del Vicolo delle News, alla Partita del cuore che la Nazionale Cantanti disputerò il 7 settembre, alle ore 21,15, all’U-Power Stadium Monza.

Sul manifesto che sponsorizza l’evento c’è anche Francesco Totti insieme a Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Alessandro Cattelan e Rkomi. Un ritorno calcistico quello dell’ex capitano giallorosso che, in tv, sarà trasmesso da Raidue.

Francesco Totti: il silenzio social continua

Se, dunque, Totti è pronto a tornare in tv come calciatore tornando a sfoggiare il talento con cui, per anni, ha fatto sognare i tifosi della Roma, non è altrettanto pronto ad affrontare il ritorno sui social. Contrariamente ad Ilary Blasi che ha anche documentato il suo ritorno in palestra, Totti continua a portare avanti il suo silenzio social. Nessuna storia e un ultimo post risalente allo scorso 19 luglio per sponsorizzare una macchina.

Poi il silenzio assoluto. Nel frattempo, sul web, le indiscrezioni sulla separazione di una delle coppie più amate degli ultimi vent’anni continua e c’è chi è pronto a scommettere su chi sarà il primo, tra Ilary e Totti, a rilasciare la priama intervista post separazione. Per il momento, tutto tace.

