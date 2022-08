Francesco Totti, vacanze a Sabaudia con i figli/ Sorrisi, spesa e giochi, ma Noemi…

Francesco Totti, prima vacanza da padre separato con i figli a Sabaudia

Dopo Ilary Blasi, a Sabaudia, luogo simbolo delle vacanze in famiglia, è arrivato Francesco Totti per la sua prima vacanza da papà separato. Come mostrano le immagini del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 10 agosto, sulla spiaggia dove ha sempre trascorso parte delle vacanze estive con tutta la famiglia, Totti ha ritrovato il sorriso grazie alla compagnia dei figli. Mentre Ilary Blasi si è concessa un po’ di relax sulle Dolomiti, nella villa di Sabaudia, Totti coccola i suoi figli trascorrendo con loro tutto il tempo. Con Christian che ha 16 anni e sembra abbia ereditato il talento calcistico di papà Francesco scherza e chiacchiera; con Chanel che, di anni ne ha 15 e si sta trasformando in una giovane e bellissima donna ricordando mamma Ilary gioca e si diverte mentre con la piccola Isabel nata sei anni fa torna ad essere un padre super attento portandola in mare.

Conclusa la giornata in spiaggia, Totti, con i figli, arriva al supermercato perla classica spesa e nel carello finisce di tutto come caramelle, patatine, ma anche frutta, yogurt e cose varie. Nonostante la presenza dei paparazzi che non lo perdono di vista, in compagnia dei suoi ragazzi a cui sia lui che Ilary stanno dando la maggior serenità possibile per affrontare tutta la situazione torna a sorridere.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: distanti solo 11 km

Niente mete super esclusive, dunque, per Francesco Totti in quella che è la sua prima estate da padre separato, ma Sabaudia dove si sente a casa, amato e coccolato da tutti. Una scelta non casuale e che potrebbe permettergli di incontrare anche Noemi Bocchi. Come fa sapere il settimanale Chi, infatti, se l’ex capitano della Roma si trova a Sabaudia, Noemi Bocchi sta trascorrendo le vacanze a San Felice Circeo, a soli 11 chilometri di distanza.

I due protagonisti del gossip estivo, dunque, si troverebbero a pochi minuti l’uno dall’altra. Entrambi, tuttavia, sono in compagnia dei rispettivi figli come documentano le foto di Chi con i paparazzi che non perdono occasione per immortalare ogni mossa sia di Noemi che di Totti.

