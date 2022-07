Francesco Totti, vacanze da single con il figlio Christian/ E Noemi Bocchi spunta…

Francesco Totti: vacanze a Roma

Mentre Ilary Blasi, dopo essere stata in Africa con i figli e la sorella Silvia. ha scelto Sabaudia per trascorrere il resto dell’estate, Francesco Totti starebbe trascorrendo le vacanze a Roma, lontano da occhi indiscreti. Come fa sapere il portale 361Magazine, pare che l’ex capitano della Roma abbia scelto di restare nella capitale trascorrendo dei giorni insieme al figlio Christian. Dopo aver declinato l’invito per partecipare ad un incontro di padel a Formentera per evitare i paparazzi e il clamore mediatico, Totti avrebbe deciso di restare a Roma dove, dopo il ritorno dei figli in Italia, sarebbe tornato nella villa di Roma.

Nella casa in cui ha trascorso gli ultimi anni con la famiglia, Totti si starebbe rilassando insieme al figlio Christian mentre Chanel ed Isabel sarebbero a Sabaudia con mamma Ilary.

Francesco Totti a Roma e sui social spunta Noemi Bocchi

Mentre Francesco Totti si starebbe godendo un po’ di relax con il figlio Christian, sui social, sarebbe spuntato il vero profilo di Noemi Bocchi che, secondo quanto fa sapere Il Messaggero, avrebbe tolto anche il nome dal citofono del palazzo in cui vive per evitare il clamore mediatico.

Sui social, negli scorsi giorni, sono spuntati diversi profili social di Noemi Bocchi rivelatasi fake. Ora, tuttavia, pare che sia spuntato il vero profilo seguito da circa 3020 follower.

