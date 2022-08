Francesco Totti via da Roma?/ Senza Noemi Bocchi, nel suo “buen ritiro” con un amico

Francesco Totti è scappato da Roma?

Sono passate tre settimane da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio e non passa giorni in cui non si parli di loro. Subito dopo la notizia la conduttrice Mediaset è volata in Tanzania con i tre figli e la sorella Silvia, poi si è fatta vedere a Sabaudia. Secondo le ultime indiscrezioni ora è l’ex capitano della Roma ad aver lasciato la Capitale. Il giornalista Ivan Rota per Dagospia ha rivelato che il Totti non si troverebbe in compagnia di Noemi Bocchi, ma lontano da tutti. “Sempre più ai confini della realtà la telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In ogni caso non lo troverete a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia. Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino

Francesco Totti stanco dei gossip

Sembra quindi che Francesco Totti sia deciso ad evitare il più possibile i paparazzi. Già nelle scorse settimana l’ex calciatore sarebbe stato atteso a Formentera per un torneo di Padel insieme ad alcuni ex colleghi: “A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi: Bobo Vieri, Cristian Brocchi, Alessandro Matri… ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”, si leggeva sul settimanale Chi. Stando a quello che riporta Il Corriere della Sera, sembrerebbe che l’ex marito di Ilay Blasi sia furioso e stufo per i gossip delle ultime settimane: “Francesco Totti si è scocciato e non ne può più. È stanco di scoprire ogni giorno l’ennesima esclusiva rivelazione sulla fine del suo matrimonio con Ilary blasi. […] l’ultimo scoop del settimanale “Chi” lo ha davvero amareggiato”.

