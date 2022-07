Francesco Totti video social dopo rottura con Ilary Blasi/ “Si vince o si impara”

Francesco Totti sibillino: “Si vince o si impara”

Dopo una settimana estremamente tormentata, Francesco Totti torna a farsi vedere sui social. L’ex attaccante della Roma è apparso su Instagram, precisamente sul profilo dell’amico Vincent Candela, con cui si è goduto una partita a padel. I due ex compagni hanno trascorso qualche ora di spensieratezza in compagnia e non hanno resistito alla tentazione di pubblicare alcune stories Instagram.

Per Francesco Totti si tratta della prima apparizione social dopo l’addio a Ilary Blasi. E i fan sono rimasti incuriositi dalla didascalia del video pubblicato, una frase che per molti ha un significato doppio, considerando quanto sta succedendo nella vita privata del pupone. L’ex calciatore dei giallorossi, infatti, ha scritto: “Pure oggi grande partita di Padle. Non si perde mai. Si vince o si impara”.

Un concetto che Francesco Totti ha ribadito anche in altre storie, dove ha condiviso altri spezzoni della partita, a cui ha allegato la stessa frase. Come risaputo, alcuni giorni fa, anche Ilary Blasi è “tornata” sui social mostrandosi felice e spensierata in vacanza, lontana dall’Italia, insieme ai suoi figli. Anche in questo caso non sono passate inosservate le sue stories, dove si è mostrata agli occhi dei follower più sexy che mai.

