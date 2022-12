Francesco Totti “vuole sposare Noemi Bocchi”/ Lo scoop: “Desidera un figlio da lei…”

Francesco Totti pronto a sposare Noemi Bocchi? “E intanto desidera un figlio…“

Dopo la rottura con Ilary Blasi, Francesco Totti ha deciso di ricostruire la sua vita tassello dopo tassello. E ha tutta l’intenzione di farlo al fianco della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, con la quale è in procinto di andare a convivere in una villa a Roma nord. La coppia ormai non ha più alcuna intenzione di nascondersi e, dopo il red carpet a Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards 2022, ha deciso di uscire allo scoperto e vivere la propria storia d’amore alla luce del sole.

Francesco Totti confessione choc/ "Il divorzio? Mi costerà molto ma con Ilary..."

Il settimanale Nuovo ha ricostruito passo dopo passo gli ultimi gossip che hanno visto coinvolta la coppia e, come rivelato alla rivista da una persona molto vicina alla coppia, “Francesco ha le idee chiare: quando avrà avuto il divorzio da Ilary vuole sposarla. E intanto desidera avere un figlio da lei“. I progetti in cantiere dell’ex leggenda giallorossa sono piuttosto chiari: la sua intenzione è infatti quella di archiviare la pratica della separazione da Ilary Blasi per dedicarsi interamente alla sua nuova dolce metà. Non solo portarla all’altare, ma costruire con lei una famiglia e, chissà, accogliere anche un figlio.

Chanel Totti rifatta? Dura replica all'accusa/ "Non voglio somigliare a..."

Francesco Totti e Noemi Bocchi: le tappe del loro amore

D’altronde Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno decisamente bruciato le tappe in questi mesi. La coppia è uscita allo scoperto passo dopo passo e, quando i gossip ormai sembravano impossibili da arginare, l’ex Capitano della Roma ha rotto il silenzio nella fatidica intervista al Corriere della Sera, parlando a cuore aperto della nuova fidanzata. Ora c’è in progetto la convivenza e la nuova casa in cui costruire il proprio nido d’amore: intanto la Bocchi ha già conosciuto i figli del campione e, proprio in occasione del compleanno di Cristian Totti, si è scambiata il primo bacio in pubblico con il Pupone.

Totti-Blasi verso l'accordo in tribunale?/ Intanto Fabrizio Corona sferra l'attacco…

Sino alla prima uscita pubblica. Sul red carpet di Dubai ai Globe Soccer Awards 2022 Francesco Totti ha voluto al suo fianco la sua Noemi. Che, in quell’occasione, ha sfoggiato un prezioso anello regalatole proprio dal fidanzato. L’ex Capitano sembra davvero aver voltato pagina, così come Ilary Blasi: la conduttrice, infatti, sembra aver ritrovato l’amore al fianco di un uomo di nome Bastian. Chi ha pizzicato la neo-coppia in dolce compagnia: anche per il noto volto Mediaset è tempo di ritornare a sorridere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA