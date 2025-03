Francesco ha tradito Ilena due volte con una donna conosciuta su Facebook: chiede scusa alla compagna a C’è posta per te 2025

La quarta storia della settima puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Francesco, che chiama il programma per la sua ex compagna Ilena. L’uomo l’ha lasciata due volte per un’altra donna, e ora che cerca di tornare con lei, Ilena ha paura di tornare insieme a lui. Francesco – che da Ilena ha avuto anche una figlia – racconta di aver compreso che quello con l’altra donna è un rapporto tossico, per Francesco era diventata una dipendenza affettiva e sessuale.

Francesco la conosce su Facebook dopo un momento di crisi con la moglie, che accusa di essere assente con lui e del tutto presa dalla maternità. Quella che è una conoscenza diventa quasi un’ossessione, tanto da decidere di vederla e poi postare anche una foto insieme su Facebook, incurante che Ilena possa vederla. E, infatti, la compagna la scopre e iniziano così i problemi. Da quel momento, tutto è crollato per Francesco, che chiede l’aiuto di Maria De Filippi per tornare insieme a Ilena.

Le scusa di Francesco a Ilena e la scelta della donna

“Sono qui per farti le mie scuse per aver sbagliato tanto nei tuoi confronti. – esordisce Francesco quando Ilena arriva in studio, dall’altra parte della busta – Ti ho ferito, fatto soffrire, ti ho creato tanti problemi e pensieri. Ho sbagliato a frequentare una donna, un malessere più grande di me, mettendomi contro te, il bimbo, la mia famiglia, trascurando certe cose, ma per me, quella donna lì, non era amore, ma era un’ossessione. Mi manca tutto di te”. Le scuse di Francesco servono, però, a poco: Ilena ammette di non provare più niente per lui, scaricata anche dai gravi errori da lui commessi nei confronti del loro bambino oltre che nei suoi: “Quando stavi con quella donna, lui voleva sentirti ma tu staccavi il cellulare! L’hai trascurato!” È per questo che Ilena chiude la busta di C’è posta per te 2025 senza alcuna esitazione.