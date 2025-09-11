Francesco Trapani si è spento a 68 anni: moglie, figli e vita privata del volto Bulgari

Oggi, 11 settembre 2025, Francesco Trapani si è spento nella sua casa di Roma, a 68 anni. Da tempo lottava contro una malattia che aveva scelto di affrontare nel riserbo, circondato solo dai suoi cari. L’imprenditore ed ex amministratore delegato di Bulgari lascia la moglie Lorenza de Liechtenstein e quattro figli: Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra. Trapani era infatti un uomo molto legato alla sua famiglia e la moglie gli è rimasta accanto in ogni fase della vita, sostenendolo fino all’ultimo. Pur avendo passato gran parte della sua vita professionale tra viaggi, eventi e responsabilità, Francesco cercava sempre di ritagliarsi tempo per loro, proteggendo il più possibile la sua sfera privata dal clamore mediatico.

Pietro Genuardi com'è morto e malattia/ Stroncato da un tumore del sangue

Ma, chi è esattamente Lorenza de Liechtenstein? Nei media viene spesso chiamata “principessa”, perché appartiene al casato dei Liechtenstein, ma il titolo usato nelle cronache mondane non coincide sempre con un riconoscimento ufficiale dinastico. Ad ogni modo, Lorenza ha sempre mantenuto una certa riservatezza, dunque non si hanno molte notizie sul suo conto.

Manuel Pia, chi è il fidanzato di Dalila Di Lazzaro/ "Conosciuti per caso in un locale e..."

Francesco Trapani: vita privata del volto di Bulgari

Negli ultimi anni della sua vita, Francesco Trapani ha dovuto affrontare una lunga malattia, affiancato sempre dalla moglie Lucrezia e dai suoi quattro figli. La notizia della sua morte ha fatto subito il giro del mondo della moda e dei media, scatenando tanti messaggi di cordoglio e di ricordo. In molti lo hanno definito l’uomo che ha cambiato il destino di Bulgari, rendendolo un marchio moderno senza dimenticare le sue radici romane.