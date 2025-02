C’è anche Francesco Tricarico questa sera, venerdì 14 febbraio, tra gli ospiti di Sanremo 2025 per la serata duetti in coppia con Francesco Gabbani. Il cantante, attore e autore approda sul palco dell’Ariston dopo aver spaziato da un progetto all’altro nella sua lunga carriera. Dal successo degli esordi cono “Io sono Francesco” a “Buonasera, Io sono Tricarico” del 2024, Francesco sta portando in giro nei teatri italiani tutta la sua essenza e parte della sua storia personale, segnata da un’infanzia difficile per la morte prematura del padre.

Testo completo “Io sono Francesco” di Tricarico/ Video, cover Francesco Gabbani Sanremo 2025

“Se c’è qualcosa di positivo è che alla fine ci si rende conto che nessuno può salvarci, se non noi stessi. Ognuno deve uscire dalla propria caverna, deve aprire gli occhi”, ha detto in una interessante intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de IlGazzettino.it.

La gioia di Gabbani per il duetto con Francesco Tricarico a Sanremo 2025: “Merita di essere riscoperto”

Francesco Tricarico, ancora una volta, dimostra una grande sensibilità nei confronti di determinate tematiche. “L’amore, la compassione, l’intuito, la spiritualità, l’anima, l’essenza laica, sono causa di grandi tensioni sociali, di povertà, di precarietà, di scambio di ruoli, di messa in discussione di tutto”, dice convinto il cantautore. Che questa sera, venerdì 14 febbraio, affiancherà Francesco Gabbani a Sanremo 2025 nella serata duetti, con il brano che ha segnato la svolta nella sua carriera, “Io sono Francesco”.

Duetto Francesco Gabbani con Tricarico, cover Io sono Francesco/ Un brano introspettivo (Sanremo 2025)

Una canzone che è un inno di speranza e riflessione, che invita a guardare dentro se stessi e a trovare la forza anche nelle difficoltà. “Sono davvero molto felice di poter condividere il palco con Francesco Tricarico, un cantautore che stimo moltissimo”, le sue parole. “Le sue canzoni meritano di essere riscoperte, perché ha il raro talento di raccontare storie complesse con una straordinaria semplicità, che permette a chi le ascolta di interpretarle su più livelli”, ha detto ancora Gabbani in vista della cover con Tricarico. Come dargli torto?