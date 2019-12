Francesco Tricarico video scherzo Iene/ Nei Thegiornalisti? Insulta Tommaso Paradiso!

Francesco Tricarico frontman dei Thegiornalisti al posto di Tommaso Paradiso. No, non è vero, è solo uno scherzo de Le Iene. Lo ha organizzato Sebastian Gazzarrini, che ha fatto credere al cantautore per qualche settimana di essere diventato il leader della band. I suoi discografici, complici ovviamente del programma di Italia 1, lo contattano per parlargli di un’opportunità. «Sinceramente mi cogli un po’ alla… sono sorpreso. Vorrebbe dire cominciare un nuovo percorso, dimenticando un passato e perdendo una storia», la sua prima reazione. Quando chiede se i Thegiornalisti scrivono le loro canzoni, i discografici gli leggono alcuni testi. «Gli hanno dato 800mila euro per scrivere questa roba», il commento di Francesco Tricarico. Poi però chiede se ci sono altri candidati, tradendo una certa perplessità: «Lui va in playback poi», dice riferendosi a Tommaso Paradiso. Poi però decide di organizzare un incontro: «Può dare lustro al passato e visibilità al presente».

FRANCESCO TRICARICO, SCHERZO IENE: INSULTI A TOMMASO PARADISO

L’idea di diventare frontman dei Thegiornalisti intriga Francesco Tricarico, che però non vuole saperne di emulare Tommaso Paradiso. E ci va giù pesante parlando del collega. «Io con quello non c’entro un ca..o. Io non lo posso vedere, non lo sopporto. Lui è la copia della copi della copia della copia. È un bel cippone, un pappone della parola». Tricarico lo critica anche per come si muove sul palco: «Non si può vedere. Non è un frontman, l’hai visto? Fa ridere, è una barzelletta. Ma io non so perché abbia questo successo». Un discorso, insomma, pieno di critiche: «Quello c’ha tutte le milf o le ragazzine infoiate. Ha quel pubblico di fighetti, pippaioli». Lui dunque si sente diverso: «Io sono il bel tenebroso milanese». Gli fanno poi credere che la notizia stia trapelando. Quando arriva l’incontro, Tricarico però non si rende neppure conto che i due non siano i due membri dei Thegiornalisti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLO SCHERZO IENE A TRICARICO



