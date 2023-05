Francesco Vaia, chi è il direttore sanitario dello Spallanzani/ Brillante carriera…

Chi è Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma

Francesco Vaia è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 19 maggio. Direttore sanitario dell’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma è stato tra i medici in prima fila durante la pandemia. Spesso ospite di Domenica In, ha rassicurato gli italiano raccontando l’evoluzione del contagio da covid. Con la sua professionalità e umanità ha conquistato la fiducia dei telespettatori di Raiuno, ma chi è davvero Francesco Vaia? Classe 1954, Francesco Vaia è nato sotto il segno del Sagittario a Casandrino (Napoli).

Dopo essersi laureato in medicina e chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli, si è specializzato in Statistica sanitaria alla Sapienza dando il via ad una brillante carriera che lo ha portato a ricoprire incarichi importanti, l’ultimo quello di direttore sanitario dello Spallanzani.

La vita privata di Francesco Vaia

Se le informazioni sulla carriera di Francesco Vaia sono facilmente reperibili, così non è per la sua vita privata. Pur utilizzando i social, il direttore sanitario dello Spallanzani sfrutta il potere di Instagram soprattutto per il proprio lavoro. La vita privata, dunque, resta top secret anche se pare sia sposato con donna originaria di Grumo Nevano in provincia di Napoli dal 1983.

La famiglia viva a Roma, città in cui lui stesso vive e lavora da anni. Nel salotto di Oggi è un altro giorno, ai microfoni di Serena Bortone, si lascerà andare raccontando qualche dettaglio in più del suo privato?

