Francesco Vaia: “Covid in rialzo? Nessun allarme”/ “Manca ventilazione meccanica”

Il professor Francesco Vaia, direttore Generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani”, è stato ospite stamane negli studi di Uno Mattina. Le prime parole sono per i dati riguardanti gli ultimi contagi, che mostrano una evidente risalita: “Nessun allarme. Il primo dato certo, l’autorità che è deputata a dire se c’è un’emergenza è l’Oms, e l’Oms ha detto attraverso il suo presidente che siamo alla fine e alla coda della pandemia”.

Sull’addio definitivo alle mascherine dal prossimo 1 ottobre: “Siamo pronti a togliere la mascherina – afferma senza dubbio Francesco Vaia – un presidio di protezione mio verso lei, ma è una misura che vedo sempre emergenziale. Io oggi sono felice che salutiamo la mascherina, siamo pronti ad essere responsabili: se ho il raffreddore non mi muovo da casa o metto la mascherina. Ciò che mi preoccupa da più di due anni sono i trasporti: quando toglieremo la mascherina che succede? Cosa avremmo dovuto fare, la sfida non vinta: la ventilazione meccanica che si doveva mettere a scuola, nei trasporti… se ci ,mettiamo a uno o due metri non basta, è dimostrato che il virus si trasmette via aerea, avremmo dovuto fare questa”.

FRANCESCO VAIA: “QUARTA DOSE SOLO PER FRAGILI E ANZIANI”

Poi Francesco Vaia ha aggiunto, parlando di Omicron 5: “La nuova variante Omicron è molto contagiosa ma è sicuramente endemizzata e simile all’influenza, ma perchè c’è un’immunità ibrida, molti si sono vaccinati e molti si sono contagiati. il mettere insieme questo ha determinato una minore patogenicità del virus ma anche una protezione fortissima anche grazie al vaccino. Noi dobbiamo stare attenti alla comunicazione, abbiamo sempre detto che il vaccino non è la panacea: la risoluzione della problematica non può essere solo la sanità, dobbiamo arrivare a delle azioni di sistema”.

Chiusura dedicata alla quarta dose di vaccino anti covid: “Facciamo un po’ di chiarezza sui vaccini: i fragili e in età avanzata facciano questa dose. Facciamo una vaccinazione annuale come per l’influenza ma non chiamiamola più quinta o sesta dose… mi posso reinfettare? Possibile ma non ho la malattia grave, questo è certo. Come per l’influenza, ti abbassa la possibilità ma non sei certo al 1000 x 1000”.











