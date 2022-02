Francesco Vaia/ “Ottimi risultati da pillola antivirale: pazienti stanno tutti bene”

Arrivano delle ottime notizie sulla pillola antivirale, il trattamento funziona. Recentemente sono stati diffusi i dati statistici relativi alle somministrazioni in Italia e c’è grande soddisfazione per i risultati ottenuti fin qui. Intervenuto ai microfoni di Sky Tg24, Francesco Vaia ha sottolineato che da due settimane all’Istituto Spallanzani di Roma viene somministrato il farmaco e gli esiti sono a dir poco soddisfacenti.

Il direttore del nosocomio capitolino ha citato i dati per avvalorare la tesi: «Più di 60 persone hanno avuto questa somministrazione e stanno tutte bene, non hanno avuto la malattia grave e si sono negativizzate». Un’arma in più per contrastare il Covid, dunque, che si affianca ai vaccini e agli anticorpi monoclonali.

FRANCESCO VAIA: “GREEN PASS NON VA IDEOLOGIZZATO”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del telegiornale dell’emittente satellitare, Francesco Vaia si è soffermato sul green pass, ribadendo che si tratta di uno strumento e per questo motivo «non va ideologizzato». L’esperto ha aggiunto che in questa fase della pandemia serve, ma per un determinato tempo e poi andrà superato: «Dobbiamo andare avanti con l’innovazione, le terapie, i monoclonali che ci faranno uscire da questa pandemia, dalla quale già stiamo uscendo». I principali indicatori della pandemia sono in ribasso e si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel, per Francesco Vaia siamo quasi già oltre, a buonissimo punto. «Ci avviciniamo a una primavera di rinascita», l’analisi del direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma: «Grazie a questa grande campagna di vaccinazione, alle terapie, alla capacità, alla determinazione che hanno messo in campo i cittadini noi arriveremo in estate e ci avvicineremo a un autunno senza paura».

