Francesco Vaia (Spallanzani)/ “Preoccupazione per trasporti. Le mascherine…”

Francesco Vaia chiede massima attenzione e invita alla prudenza. Il direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma è intervenuto ai microfoni di Radio 2 e si è detto molto preoccupato per il dossier trasporti: «Il distanziamento è ancora più importante in questa fase, come dimostrato da quanto è accaduto nelle scuole: i contagi nei bambini e nei ragazzi vengono dalla famiglia alla scuola. Se non avessimo classi pollaio, dovremmo preoccuparci poco, per i trasporti il distanziamento è ugualmente fondamentale».

FRANCESCO VAIA: “MEZZI STRAPIENI, OCCORRE INTERVENIRE”

Francesco Vaia ha poi parlato della situazione trasporti a Roma e nelle principali città italiane, dove il tema è fonte di grande preoccupazione. Il direttore sanitario ha ribadito che bisogna intervenire il più presto possibile, considerando che la regola dell’80% è risibile: «Siamo di fronte a metropolitane e mezzi strapieni, intasatissimi, ed i nostri ragazzi li usano per andare a scuola».

Vaia ha invocato il ricorso ai fondi europei per comprare mezzi in più, mentre nell’immediato è possibile parametrare gli ingressi in scuole, fabbriche e uffici pubblici, così da modellarli in base alla capienza dei mezzi pubblici. Francesco Vaia ha poi concluso il suo intervento parlando dell’obbligo di mascherina all’aperto, condividendo la misura del Governo: «Il messaggio da comunicare è raccomandare di usare le mascherine quando siamo in presenza di un’altra persona, sia al chiuso che all’aperto. Se una persona è da sola con il cane, la mascherina potrebbe non servire, ma il messaggio è prudenziale».



