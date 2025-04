Nella puntata di questa sera di ‘PresaDiretta‘ – in onda su Rai 3 a partire delle ore 20:30 – si parlerà dei primi effetti del nuovo codice della strada anche attraverso la storia di Francesco Valdiserri che nell’ottobre del 2022 fu investito ed ucciso sulla pericolosa via Cristoforo Colombo a Roma da una 24enne che si era messa alla guida con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti previsti dalla legge: un caso che – come, purtroppo, moltissimi altri simili – aveva rapidamente fatto il giro delle pagine di cronaca suscitando non poco sgomento per la giovanissima età della vittima; mentre a fronte di una certezza assoluta nelle responsabilità della morte, recentemente Francesco Valdiserri ha ottenuto – quanto meno – una dovuta giustizia in tribunale.

Ripercorrendo l’intera storia, è bene ricordare che la storia di Francesco Valdiserri inizia – appunto – nella notte tra il 19 e il 20 ottobre del 2022: in quel momento il 19enne stava percorrendo a piedi via Colombo assieme ad un amico quando venne travolto alle spalle (al punto che non riuscì neppure a vederla arrivare) da Suzuki Swift che poco dopo si schiantò contro un palo della luce interrompendo la sua folle corsa; mentre fu l’amico a lanciare il primo allarme.

Francesco Valdiserri: la 24enne che lo investì a Roma condannata a 5 anni di reclusione

Purtroppo fu chiaro fin da subito che per Francesco Valdiserri non ci sarebbe stato nulla da fare e i paramedici del 118 non poterono che constatarne il decesso; mentre al contempo la conducente della Suzuki Swift fu fermata e sottoposta all’alcoltest che segnò un tasso alcolemico superiore di tre volte rispetto al limite legale (quest’ultimo fissato a 0,5 grammi per litro), così come si constatò che non c’erano segni di frenata prima dell’investimento del 19enne e che stava percorrendo quella strada a circa 70 km orari, pari a più del doppio dei 30 fissati su quel tratto stradale.

La ragazza – una 24enne – responsabile della morte di Francesco Valdiserri nel corso delle successive indagini ha scelto di sottoporsi al rito abbreviato ottenendo uno sconto di un terzo della pena e alla fine lo scorso luglio il GUP romano Valerio Savio – con l’accusa ovviamente di omicidio stradale aggravato – l’ha condannata a 5 anni di reclusione rispetto ai quattro e mezzo chiesti dal PM Erminio Amelio; unitamente al pagamento di 800mila di euro di risarcimento alla famiglia di Francesco Valdiserri.