Francesco Vangeli ucciso per una ragazza?/ Fidanzata incinta ma figlia forse non sua

A Storie Italiane il caso di Francesco Vangeli, un ragazzo scomparso due anni fa, nel 2018, da Filandari, comune in provincia di Vibo Valentia (Calabria). La mamma del giovane, la signora Elsa Tavello, è stato ospite negli studi del programma di Rai Uno: “Potrebbe esserci di mezzo una ragazza, aveva una relazione con lei (Alessia ndr) ma la stessa era contesa anche da un altro ragazzo. Per un mesetto la cosa è andata bene poi sono iniziati i problemi. Mio figlio lavorava a Pisa dove è stato per dieci anni, poi nel febbraio del 2018 ha conosciuto Alessia e per me l’ha portato alla rovina. Lei sale a Pisa, stanno insieme circa 4 mesi e poi tornano in Calabria e iniziano i guai. Ad oggi che son passati due anni, posso dire che mio figlio, che nell’ultimo anno si era messo con questa ragazza, era molto cambiato: non era più quello di prima, tranquillo, solare, buono. Non lo vedevo felice come prima, e da mamma mi preoccupavo”.

FRANCESCO VANGELI, LA SUA SCOMPARSA E’ UN VERO MISTERO

E ancora: “A maggio si è fermato definitivamente in Calabria perchè volevano andare a convivere”. Alessia era incinta al momento della scomparsa di Francesco, e agli inquirenti ha riferito di aver avuto un rapporto con un altro uomo, tale Antonio. Il mese dopo l’incontro la ragazza aveva scoperto di essere in dolce attesa e secondo “l’amante” il figlio era suo. “Antonio e il fratello Giuseppe sono stati arrestati – le parole del legale della famiglia in studio a Storie Italiane, Antonio Cozza – c’è un processo in corso, il pm ha chiesto una condanna per Antonio di 30 anni, a dicembre ci sarà l’udienza per discutere la difesa dell’imputato. Ad oggi non abbiamo due informazioni: non sappiamo di chi sia il papà di questa bimba, se Antonio o Francesco, la ragazza, che è imputata per false dichiarazioni, ha detto cose diverse e adesso scrive tra l’altro con Antonio. Stiamo aspettando ancora le indagini. E’ stato rinvenuto un cadavere vicino a Palmi ma non sappiamo chi sia”.



