Francesco Vecchi/ “Federica Panicucci? Un rapporto di buona collaborazione”

Francesco Vecchi si racconta a Verissimo

Francesco Vecchi ospite di Verissimo su Canale 5. Il conduttore e giornalista protagonista di una intervista doppia con Federica Panicucci, collega con cui condivide da sette anni la conduzione di Mattino Cinque News. Il giornalista è tornata nel contenitore di successo del mattino di Canale 5 con grande entusiasmo come ha raccontato a Tgcom:” siamo pronti per la nuova stagione. Ci definiamo raccontatori di attualità, con pragmatismo, e chi ci sceglie lo sa.”I nostri occhi saranno puntati sulla vita di tutti i giorni e sui problemi degli italiani. Poi racconteremo anche la campagna elettorale, che ancora deve entrare nel vivo”. Una carriera in ascesa quella del giornalista che, dopo aver conseguito la laurea alla Bocconi, ha cominciato a muovere i primi passi come ricercatore e assistente universitario. Poi la svolta e il passaggio al mondo del giornalismo da dove ha cominciato occupandosi di sport.

Due esperienze lavorative e formative importantissime: “le ho fatto contemporaneamente una volta che ho finito di studiare e ai tempi sembrava qualcosa di schizofrenico. Questo sdoppiamento a un certo punto non l’ho più retto. Oggi però conservo l’amore per i numeri, che utilizzo spesso anche a Mattino Cinque” – ha dichiarato a tvblog.it

Francesco Vecchi e il rapporto con Federica Panicucci

Da sette anni Francesco Vecchi è il co-conduttore di Mattino Cinque News con Federica Panicucci con cui ha un rapporto di collaborazione come ha lui stesso precisato. “In questi anni sia io sia Federica abbiamo maturato la consapevolezza di avere avuto un giovamento reciproco all’interno della trasmissione. Io di quel tipo di episodio ne faccio volentieri a meno: non vado fiero di diventare noto perché qualcuno mi manda a quel paese. Indubbiamente però è un episodio che può permettere di farti conoscere anche come persona” – ha precisato il giornalista parlando del rapporto con la collega.

Parlando poi del programma del mattino di Canale 5 ha sottolineato: “mi sento a mio agio in tutto quello che sto facendo, dal racconto dell’attualità e della cronaca, fino a parlare del Grande Fratello Vip. Ovviamente il programma si è conformato in tutto al mio modo di essere, ma credo che sia inevitabile quando si fa parte di un media: io non potrei mai trasferire le notizie come fa Federica, e viceversa”. Infine non nasconde di sognare un giorno un programma tutto suo in prima serate: “non ambisco per forza a un programma di prima serata. Mi piacerebbe anche fare una seconda serata su Canale 5: riproporre un titolo come Matrix sarebbe una bella sfida e per me un motivo di orgoglio rilanciare un marchio così importante”.











